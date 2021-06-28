Sıcaklar, Kurdeşene Neden Olabilir

Isı Artışı Kurdeşeni Nedir?

Kurdeşenlerin alerjik bir reaksiyondan kaynaklandığını düşünebilirsiniz, ancak ısı artışından da kaynaklanabilirler. Bunlara ısı kurdeşeni veya kolinerjik ürtiker denir. Kolinerjik ürtiker (kolinerjik anjiyoödem veya ısı çarpmaları olarak da adlandırılır), büyük kırmızı deri lekeleriyle çevrili küçük kurdeşenlerle sonuçlanan bir reaksiyondur. Vücut ısınızdaki artışla ilgilidirler. Cildinizde birçok nedenden dolayı kaşıntılı kırmızı kurdeşenler alabilirsiniz. Antrenmandan terlediğinizde, gergin olduğunuzda veya sadece sıcakken ortaya çıkanlara kolinerjik ürtiker denir. Egzama, astım veya saman nezlesi gibi diğer alerjileriniz varsa veya belirli yiyecekler veya ilaçlar, cildinizdeki baskı veya soğuk hava gibi başka nedenlerle kurdeşen çıkarıyorsanız, bu kurdeşene yakalanma olasılığı daha yüksek olabilir.

Isı Ürtikeri Nedenleri ve Risk Faktörleri

Ter, tıkanmış gözenekler tarafından cildinizin altında tutulduğunda ısı döküntüsü oluşur. Nedenleri arasında nemli hava, fiziksel aktivite veya vücudunuzun sıcaklığında artışa neden olan diğer faktörler bulunur. Isı döküntüsü kendi kendine kaybolma eğiliminde olsa da, daha şiddetli veya kalıcı durumlar da yaşanabilir.

Isı ürtikeri, ter bezlerinizdeki sinir liflerinden kaynaklanır. Vücut ısınız yükseldiğinde cildiniz sıcağa ve tere tepki verir. Bu kurdeşenler şu durumlardan sonra ortaya çıkabilir:

-Sıcak bir duş veya banyodan sonra,

-Egzersizde terledikten sonra,

-Sıcak bir iklimdeyseniz,

-Terlediğiniz zamanlarda,

-Sıcak veya baharatlı yiyecekler yediğinizde,

-Üzgün veya kızgın olduğunuzda.

Isı Artışı Ürtikerinin Belirtileri Nelerdir?

Bu kurdeşenler; kaşıntılı, sıcak ve karıncalanma hissi verir. Genellikle küçük (1-3 milimetre) kırmızı yumrulardır ve etraflarında kabarıklık denilen alevlenmeler veya daireler bulunur.

Vücudunuzun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir ancak genel olarak; göğsünüzde, yüzünüzde, sırtınızda ve kollarınızda ortaya çıkarlar. Cildiniz şişmiş ve lekeli görünebilir veya sadece kızarmış görünebilir. Sıcak ürtikeri, bir tetikleyici ile temas ettikten sonra birkaç dakika içinde ortaya çıkar ve kaybolması birkaç saat sürebilir.

Egzersize bağlı anafilaksi olabilir!

Çok nadir olmasına rağmen, bazı insanlar aerobik ve koşu gibi aktif egzersiz yapmaktan veya hatta yürümek gibi daha az yoğun aktivitelerden anafilaksi (ciddi bir alerjik reaksiyon) geçirebilir. Egzersize bağlı anafilaksi belirtileri şunlardır:

-Kurdeşen, kaşıntı, kızarık veya soluk cilt gibi cilt reaksiyonları,

-Düşük tansiyon (hipotansiyon),

-Zayıf ve hızlı nabız,

-Hava yolu daralması; bazen hırıltılı solunuma ve nefes almada zorluğa neden olabilen şişmiş dil veya boğaz,

-Baş dönmesi veya bayılma,

-Bulantı, kusma veya ishal.

-Egzersizden sonra bir cilt reaksiyonu fark ederseniz, bu diğer belirtilere de dikkat edin ve acil tıbbi yardım alın.

Isı Artışı Ürtikerinin Tedavisi ve Önlenmesi

Birçok sıcak ürtikeri, 24 saat içinde kendi kendine kaybolur, ancak bazı ev ilaçları, reçeteli ilaçlar ve önleme teknikleri belirtileri hafifletebilir ve alevlenmeleri hafifletebilir. Alerji uzmanı, mevcut durumunuza ve belirtilerinize göre bazı antihistamin ilaçlar reçete edebilir. antihistamin ilaçlar, sıcak ürtikerin oluşmasını engellemez ancak belirtilerden kaynaklanan rahatsızlık hissini azaltabilir.

Isı kurdeşenlerini önlemeye yardımcı olmak için birkaç önlem de alabilirsiniz:

-Egzersiz yaparken çok terlememeye çalışın.

-Yüksek nemli alanlara maruz kalmayı önleyin.

-Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçının.

- Kurdeşenleri önlemek veya rahatlatmak için sıcak cildinizi soğutun.

-Soğuk bir duş almayı deneyin, soğuk suya batırılmış bir bezi cildinize bastırın veya bir vantilatörün önünde durun.

-Bol giysiler giyin.

-Evinizi ve yatak odanızı serin bir sıcaklıkta tutun.