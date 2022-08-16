Sıcak havalarda terlemeyi azaltacak doğal çözüm: tuz sabunu

Aktarlar, sıcak havalarda önüne geçilemeyen terleme sorununu doğal bir yol ile çözmek isteyen vatandaşlara tuz sabunu kullanmalarını öneriyor.

Tuz sabunu, kaya tuzu olarak da bilinen ‘Himalaya’ tuzunun bir kalıp içinde sıkıştırılması sonucu elde edilen, tamamen doğal içeriğe sahip bir sabundur. İçerisinde 70’i aşkın mineral bulunduran tuz sabunu, pek çok faydaya sahip. Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla tuz sabununun, kötü kokuyu engelleme özelliği öne çıkıyor. Su ile temas ettiğinde, diğer sabunların aksine köpürmeyen tuz sabunu, vücutta ter kokusunun oluşmasının önüne geçiyor.

“Yeni doğan bebeklerin tuza yatırılmasına benziyor”

Eskişehir’de uzun yıllardır aktar işletmeciliği yapan Abdullah Alkan, tuz sabununun bu havalarda yoğun talep gördüğünden bahsetti. Tuz sabununun faydalarını bilen vatandaşların ilgi gösterdiğini söyleyen Alkan, “Tuz sabunu düzenli kullanıldığında sıcak havalarda terlemenin önüne geçiyor. Tuz sabununun işe yaraması için doğru kullanılması gerekiyor, kimse bunu anlatmıyor insanlara. Nasıl kullanılması gerektiği hakkında yeterince bilgi verilmiyor. Duş aldıktan sonra vücudunuz nemliyken sabunu sürüyorsunuz. Bunu duştan çıkarken yapmanız gerekiyor ve üstünüzü kurulamadan çıkmanız lazım. Yeni doğan bebeklerin tuza yatırılmasına benziyor. Kurularsanız, tuz ve içindeki mineraller havluya geçer ve bir işe yaramaz. Vücutta kalan tuz parçaları, sıcak havalarda terlemeyi önler ve mineral kaybının önüne geçer. Ayrıca tuz sabunu, cilt hastalıklarına karşı çok etkili. Bu tuz vücudunuzda kaldığı sürece, bakteri ve virüsleri yok ediyor. Her şeyde olduğu gibi tuz sabunun da fazla kullanımı zarar verebilir. Vatandaşlar üç dört günde bir düzenli olarak kullanırsa faydasını görecektir. Tamamen doğal, katkı maddesiz tuz sabunlarının fiyatı 25 lira, bir kere alındıktan sonra uzun süre kullanılabiliyor” ifadelerini kullandı.