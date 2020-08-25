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Sıcak havalarda ’dehidratasyon’ uyarısı

ESOGÜ HASTANESİ DİYETİSYENİ FİGEN ESEN’DEN SIVI KAYBI UYARISI

Sağlık 25.08.2020, 10:55
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Sıcak havalarda ’dehidratasyon’ uyarısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi Uzman Diyetisyeni Figen Esen, mevsim gereği yaşanan yüksek sıcaklıkların insan vücudunda sıvı elektrolit kaybına yol açabileceğini belirterek su ve sıvı tüketiminin artırılması çağrısında bulundu.

Yüksek sıcaklıkların insan vücuduna olumsuz etkilerini değerlendiren Diyetisyen Esen, ’dehidratasyon’ uyarısında bulundu. Havanın mevsim gereği dayanılmaz sıcak olduğunu anlatan Esen,"Kalp atışlarımız hızlı, terlememiz çok yoğun. Buna, gastro enterit dediğimiz ishal gibi hastalıklar da eklenirse dehidratasyon dediğimiz sıvı elektrolit kaybına her an girebiliriz. Dehidratasyon sodyum, klor ve potasyum iyonları ile birlikte vücuttan aşırı su kaybedilmesi durumudur. Belirtileri vücut ısında artış, ciltte kuruluk ve çatlama, ağızda kuruluk, baş dönmesi, baş ağrısı, halsizlik ve sürekli uykulu olma, sık sıvı tüketmeye rağmen susuz hissetme, idrar renginde koyulaşmadır. Bunlardan biri ya da bir kaçı vücudunuzun susuz kaldığının belirtisi olabilir. Dehidratasyon, kayıpların oranına göre hafif veya ağır seyreder. Yüzde 2 oranında su kaybı hafif dehidratasyondur. Yüzde 15 oranında su kaybı hayati tehlikedir. Ateş, asidoz, fazla terleme, ishal ve aşırı kusma dehidratasyonun belirtilerindendir. Sıvı ve elektrolit çözeltileri ile kaybedilen su ve elektrolitler yerine konmalıdır” dedi.

Bol su içilmeli

Diyetisyen Esen, sıvı elektrolit kaybına karşı bol su ve sıvı tüketilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi;

“Hayat kaynağımız olan su vücudumuzda en fazla bulunan bileşendir. Erişkin yaştakiler minimum günlük 3 litre su tüketmelidir. Az miktarda tuz, günde 1-2 şişe maden suyu, su oranı yüksek meyveler ile ayran, meyve suyu gibi alkolsüz içecekler tercih edilmelidir. Erişkin vücudunun yaklaşık yüzde 50-60’ı, çocukların ise yüzde 60-70’i sudan oluşmaktadır. Yaşlı bireylerde de su tüketimi düşüktür. Özellikle çocuklarımız, yaşlı ve kronik hastalıkları olanların bol bol su tüketmesi şart. Gebelikte günlük sıvı ihtiyacına 300 mililitre, emziklilikte 700 mililitre ek yapılması önerilir.”

Açıklamasına suyun faydaları ile devam eden Uzman Diyetisyeni Figen Esen, aç karnına su içmenin mide kasılmalarını azalttığını, suyun iyi bir iştah kapatıcı olduğunu, kan dolaşımını hızlandırdığını, ödemi attığını, düzenli su tüketiminin böbrek taşlarından, idrar yolu enfeksiyonundan koruduğunu sözlerine ekledi.

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