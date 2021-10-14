SGK tarafından ödenen 52 ilaç için yarından itibaren ücret ödenecek!

Vatandaşların çok yaygın olarak kullandığı 52 ilaç, 8 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik ile geri ödeme listesinden çıkartılmış, uygulamanın 15 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe girmesine karar verilmişti.

Kış mevsimine girdiğimiz ve pandeminin de yoğun biçimde süregeldiği bugünlerde daha çok gereksinme duyulacak olan antienflamatuar ilaçlar olarak adlandırılan ağrı ve iltihaplanma tedavisinde lokal olarak kullanılan spreyler, eklem-kas ağrısı tedavisinde kullanılan jel ve merhem gibi topikal ilaçlar, çocukların diş çıkarma döneminde lokal kullanılan ağrı kesici topikal ilaçlar, ağız ve boğaz spreylerinden oluşan 52 ilacın bedeli 16 Ekim Cuma gününden itibaren SGK tarafından artık karşılanmayacak. Vatandaşlar yarından itibaren bu ilaçları ancak cepten ödeme ile alabilecek.

CEPTEN ÖDEMELER ARTACAK

SGK'nın aldığı kararın genel sağlık sigortalı ve bakmakla yükümlü kişilerin reçetelerine yazılarak alabildiği ve çok yaygın kullanılan bu ilaçların erişilebilir ve satın alınabilir olmasını zorlaştıracağını söyleyen Dr. Ergün Demir ile Dr. Güray Kılıç, bu durumun fiili olarak reçetesiz ilaç kullanımını arttıracağını dile getirdi. Vatandaşların ilaç için cepten yapacağı ödemelerin artacağını söyledi.

Dr. Ergün Demir

DAHA FAZLA BEDELLE SATILACAK

Demir ile Kılıç, kutu başı kullanım miktarı fazla olan bu ilaçların SGK tarafından toplu ve çok miktarda, iskontolu alındığı için fiyatının düşük olduğunu hatırlattı. “Geri ödeme listesinden çıkarılan bu ilaçlar şimdi serbest piyasa kurallarına göre daha fazla bedelle satılacak. Fiili olarak reçetesiz ilaca dönüşecek bu ilaçlar Tarım Bakanlığı izni ile doğal ürün olarak eczane dışında da satılabilecek. Bu uygulamanın başka ilaç gruplarının ve sağlık hizmetlerinin keyfi olarak geri ödeme kapsamından çıkarılacağına dair bir işaret olduğunu düşünüyoruz” diyerek ilaçların tekrar geri ödeme listesine alınmasını istedi.

Dr. Güray Kılıç

HANGİ GEREKÇEYLE LİSTEDEN ÇIKARDINIZ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e seslenen Dr. Ergün Demir ile Dr. Güray Kılıç, “SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu'nun bedelleri çok yüksek olmayan, vatandaşlar tarafından çok yaygın olarak kullanılan ve SGK tarafından yıllarca ödenen bu 52 ilacın hangi gerekçelerle SGK geri ödeme listesinden çıkarttığına ilişkin kamuoyuna açıklama yapmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

sozcu.com/ LATİF SANSÜR