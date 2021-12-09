Sevilen sanatçıya ’Çalışan Kalpte Bypass’ ameliyatı

Eskişehir’in sevilen sanatçısı Mithat Körler, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrasında Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selami Doğan tarafından gerçekleştirilen Çalışan Kalpte Bypass ameliyatı sonrasında sağlığına kavuştu.

Kısa sürede sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu anlatan sanatçı Körler, doktoru Selami Doğan’a ve tüm Özel Ümit personeline teşekkür etti. Yapılan anjiyo sonrasında 5 damarın tıkalı olduğunun tespit edildiğini anlatan Körler, “Çok riskli bir durumdaydım, bypass konusunda en iyi hocayı araştırdık, yakınlarım Eskişehir’de çalışan kalpte bypass yapan sevgili hocam Selami Doğan’ı önerdi, bu tür ameliyatlarda çok başarılı olduğunu anlattılar. Hemen Selami hocamla yüz yüze görüştük, enerjik tavrı ve samimi anlatımı sonrasında karar verdim hemen, saat 4’te geldim 5’te ameliyata girdik” diye konuştu.

Özel Ümit’le gurur duyuyoruz

Dört günde çok çabuk bir şekilde toparlandığını ve kendini çok iyi hissettiğini ifade eden Körler, “Yani bu bir apandisit ameliyatı değil, bypass ameliyatı oldum, ama çok hızlı bir şekilde sağlığıma kavuştuğumu hissediyorum, şimdiden yürürken kalbimin daha iyi olduğunu hissedebiliyorum. Öncelikle Selami hocama ve onun ekibine teşekkür ediyoruz, bu gerçekten gönül işi Özel Ümit Hastanesi’ne çok teşekkür ediyorum, burası bizim gerçekten evimiz, Eskişehir’in sanatçısı olarak Eskişehir’de böyle büyüyen, gelişen, inanılmaz olanaklara sahip bir hastane olmasından gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Kalbi durdurmadan yapılıyor

Sanatçı Mithat Körler’e yapılan müdahale hakkında bilgi veren Özel Ümit Batıkent Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selami Doğan ise şunları kaydetti:

“Mithat Körler’e geçtiğimiz cumartesi akşamı çalışan kalpte bypass ameliyatı yaptık, 2,5 saat sürdü, bu sürede 5 damar değişti. Kalbi durdurmadan Çalışan Kalpte Bypass (off pump-pompasız) yapıldığında beden dışı kan dolaşımı gerekmiyor, doğal kan dolaşımını korumuş oluyoruz. Böylelikle ameliyatlarda görülen komplikasyon, kanama, felç riski, ölüm riski daha düşük oluyor ve ameliyat sonrası da hastamızın yoğun bakımdan çıkması, yürümesi ve normal yaşantısına dönmesi de çok daha hızlı oluyor. Pompalı bypass ameliyatında yaklaşık 8-10 gün hastanede kalınırken, pompasız bypasslarda ise bu süre 4-5 güne düşüyor. Dolayısıyla doktor için uzmanlık gerektiren ancak hasta için oldukça konfor sağlayan bir yöntem.”