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Sesimiz Otizm Yaşam Derneği Başkanı Ofluoğlu: “Otizmde bebeklikteki ilk 18 ay çok önemli”

Sesimiz Otizm Yaşam Derneği Başkanı Sevim Ofluoğlu, 15 yaş üstü otizmli bireylere yönelik eğitim ve sosyal faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, otizmde bebeklikteki ilk 18 ayın çok önemli olduğunu söyledi.

Sağlık 11.05.2022, 12:15
Sesimiz Otizm Yaşam Derneği Başkanı Ofluoğlu: “Otizmde bebeklikteki ilk 18 ay çok önemli”

Sesimiz Otizm Yaşam Derneği Başkanı Sevim Ofluoğlu, 15 yaş üstü otizmli bireylere yönelik eğitim ve sosyal faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, otizmde bebeklikteki ilk 18 ayın çok önemli olduğunu söyledi.

Bebeklik çağının genellikle ilk 3 yılında ortaya çıkan ve hayat boyu devam eden, kişinin etrafıyla sözel ve sözel olmayan şekilde uygun ilişki kuramaması şeklinde ifade edilen gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanan otizm ile ilgili olarak Sesimiz Otizm Yaşam Derneği Başkanı Sevim Ofluoğlu, otizm tanısında en önemli dönemin bebeklikteki ilk 18 ay olduğuna dikkat çekti. Bebeklik döneminde göz teması kuramama, konuşamama veya tekrarlayıcı konuşma, çağrılınca bakmama, dinlememe, komutları almada zorluk çekmek veya hiç anlamama, dikkat problemi, kısıtlı ve tekrarlayıcı davranışlar ve ilişki kurma ihtiyacı hissetmemeye dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Ofluoğlu, 22 yaşındaki büyük oğlu Uygar’ın da otizmli olduğunu ve vaktinin büyük bir kısmını çocuklarıyla geçirdiğini ifade etti. Tam olmasa da eskiye nazaran toplumun daha bilinçli olduğuna dikkat çeken Dernek Başkanı Ofluoğlu, şöyle dedi:

“Sivil toplum kuruluşlarının sayısının artması, yazılı ve görsel basının duyuru ve haberleri bu bilincin artmasına önemli oranda katkı sağlamıştır. Bunların yanı sıra sosyal medyanın da payı çok büyük. Çünkü bilgi artık elinizin altında. Diğer önemli bir gelişme ise insanların eskiden olduğu gibi çocuklarını eve kapatmıyor olmalarıdır. Onlardan utanmak, saklamak yerine sosyal alanlara çıkarıyorlar. Böylece otizmliler toplumu, toplum da onları kabul ediyor. Ciddi bir bilinç ve farkındalık oluşmuş durumda.”

Ofluoğlu, derneğin çalışmalarıyla ilgili de şu bilgileri verdi:

“Orta ve üçüncü kademe eğitimlerini tamamlamış veya eğitim süreci sekteye uğramış otizm spektrum bozukluğu olan genç otizmli bireylerin yaşam alanlarına kavuşturulması, nitelikli ve kapsamlı eğitim imkanlarının sağlanması, sürekli eğitimle yaşam kalitelerinin arttırılması temel hedefimizdir. Otizmli bireylere spor desteğinin yanı sıra, doğa ile bütünleşmeleri, yaşam becerileri kazanmaları ve topluma entegre olma süreçlerini desteklemek, bu konularda projeler hazırlayarak uygulamaya koymak ve takibini yapmak. Ayrıca otizme farkındalık kazandırmak adına çalışmalar yapmak ve toplum bilincini arttırmak da temel hedeflerimizin arasında bulunuyor.”

Ankaralılara “Sesimiz Otizm Farkındalık Konseri” daveti

Ofluoğlu, Ankaralıları bu yıl 13 Mayıs Cuma akşamı üçüncüsünü düzenleyecekleri “Sesimiz Otizm Farkındalık Konseri”ne davet etti. Ünlü sanatçı Ahmet Özhan’ın da katılımıyla keyifli bir konserin Ankaralı sanatseverleri beklediğini belirten Sesimiz Otizm Yaşam Derneği Başkanı Sevim Ofluoğlu, “13 Mayıs 2022 Cuma akşamı saat 19.30’da Ankara’da Yenimahalle Belediyesi’nin katkılarıyla Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde farkındalık konserimizi gerçekleştireceğiz. Türk sanat müziğinin değerli sanatçısı sayın Ayşe Taş ve Her Telden Nağmeler Korosu sesimizi duyurmak adına bu sosyal sorumluluk projesinde bize büyük destek verdiler. Son üç organizasyonumuzu Ayşe Taş ve korosu ile yaptık. Yenimahalle Belediyesi’nin ev sahipliği ve Sayın Başkanımız Fethi Yaşar’ın desteği ile bu projeyi bir kez daha gerçekleştiriyoruz. Ayrıca sponsorlarımıza da katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu yıl değerli sanatçımız Ahmet Özhan’ın da katılımıyla keyifli bir konser Ankaralı sanatseverleri bekliyor. ’Sesimiz Otizm Farkındalık Konseri’ ücretsiz olup, tüm Ankaralıları bekliyoruz” diye konuştu.

Sevim Ofluoğlu, temel amaçlarının otizmi anlamak ve farkındalık geliştirerek yanlarında olmak olduğunu ifade ederek, Koro Başkanı Ayşegül Şanlı’nın titiz organizasyonunda 13 Mayıs’ta Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Genco Erkal Salonu’nda şarkıların otizm için söyleneceğini bildirdi.

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