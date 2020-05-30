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Servis araçlarında alınması gereken önlemler belli oldu

Sağlık Bakanlığı Covid-19’a karşı personel servis araçlarında alınması gereken tedbirlere ilişkin bir rehber hazırladı.

Servis araçlarında alınması gereken önlemler belli oldu

Sağlık Bakanlığı Covid-19’a karşı personel servis araçlarında alınması gereken tedbirlere ilişkin bir rehber hazırladı.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 17:32
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Servis araçlarında alınması gereken önlemler belli oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 ile mücadele kapsamında personel servis araçlarında alınması gereken tedbirlere yönelik rehber hazırladı. Servislerin toplu ulaşım araçları olduğu için Covid-19 salgınının yayılması açısından özellik arz ettiğinin belirtildiği rehberde, servis şoförlerinin işveren tarafından COVID -19 hakkında bilgilendirilmesi gerektiği bildirildi.

Araç içine Covid-19 ile ilgili uyulması gereken kuralların görünür bir şekilde asılması ve şoför ve yolcuların bu kurallara uymasının sağlanması gerektiği vurgulanan rehberde, araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulacağı aktarıldı.

Rehberde, şoförler için alınması gereken önlemler şu şekilde sıralandı:

“Servis şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeli ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanmalıdır. Maskeler nemlendiğinde değiştirilmelidir. Maskeler çıkarılırken lastiklerinden tutulmalı, maskelerin dış yüzeyine dokunulmamalı, yeni maske yine lastiklerinden tutularak takılmalıdır. Kullanılmış maskeler ağzı bağlı çöp torbasına atılmalıdır. Maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılmalıdır.Mümkünse servisin şoför koltuğu yolculardan uygun malzeme ile ayrılmalıdır.”

Yolcular için alınması gereken önlemlerin de yer aldığı rehberde, ”Yolcular servise binerken ve inerken sosyal mesafe (>1 metre) kuralına uygun davranmalıdır. Sosyal mesafe kuralının bozulmaması için önlemler alınmalıdır.Yolcular, servise binmeden el antiseptiği veya en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya kullanmalıdır.

Covid-19 ile uyumlu belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb.) olanların tıbbi maske takması sağlanmalı, servise alınmamalı ve işveren bilgilendirilerek sağlık merkezine yönlendirilmelidir.Servise binen tüm yolcular maske takmalı ve yolculuk boyunca çıkarmamalıdır.

Servise binen yolcular servise alınma sıralarına göre cam kenarlarından başlanarak, arkadan öne doğru, her gün aynı koltuklara oturtulmalıdır.Servislerde koltuk numarası verilerek oturma listesi oluşturulmalı, bu liste serviste görünür bir yerde asılı olmalıdır.Damlacık oluşturması nedeniyle servis içinde konuşulmamalı ve bağırılmamalıdır.Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek kullanılmamalıdır” denildi.

Servislerde havalandırma, temizlik ve dezenfeksiyon kurallarına ilişkin bilgi verilen rehberde, “Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olmalıdır.Servis araçlarının klima hava filtre bakımı düzenli olarak yapılmalıdır.

Servislerde pencereler uygun olan her fırsatta açılarak servisin iç havasının temizlenmesi sağlanmalıdır.

Servisin genel iç temizliği gün sonunda su ve deterjan ile yapılmalıdır. Servisin temizliği yapılırken eldiven takılmalı, temizlik süresince eller yüze temas etmemeli ve temizlik bitiminde eldivenler kapaklı çöp kutularına ya da çöp torbalarına atılmalıdır.

Aracın iç yüzeyi su ve deterjanlı bez kullanılarak silinmelidir. Her servis turu tamamlandıktan sonra sık dokunulan yüzeyler (kapı kolları, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri tokaları) önce su ve deterjanlı bezle silinmeli, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya yüzde 70'lik alkol ile dezenfekte edilmelidir.

Bu amaçla Sağlık Bakanlığı ruhsatlı dezenfektanlar da kullanılabilir. Temizlik yolcu olmadığı durumlarda yapılmalı ve sonrasında bir dakika beklenip havalandırılmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

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