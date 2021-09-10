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Servier İlaç’ın yeni Genel Müdürü Guillaume Recorbet oldu

Uluslararası ilaç şirketi Servier, Türkiye Genel Müdürlüğüne Guillaume Recorbet getirildi. Recorbet, 1 Eylül itibarıyla göreve başladı.

Sağlık 10.09.2021, 09:10
Servier İlaç’ın yeni Genel Müdürü Guillaume Recorbet oldu

2004 yılında Université de la Méditerranée Eczacılık bölümünden mezun olan Guillaume Recorbet, yüksek lisans eğitimini HEC School of Management’ta Pazarlama Zekası bölümde tamamladı. Kariyerine 2002 yılında Bayer’de Ürün Müdürü Yardımcısı olarak başlayan Recorbet, 2004 yılında Eli Lilly’de Ürün Müdürü olarak görev aldıktan sonra 2005 yılında Servier Fransa’da çalışmaya başladı. Fransa’da Medikal Delegelik, Ürün Müdürlüğü ve Bölge Satış Müdürlüğü görevlerini üstlendikten sonra Servier International’da Uluslararası Proje Direktörü, Servier Brezilya’da Bölge Operasyonları Müdür Vekili ve Operasyon Direktörü olarak çalıştı. Recorbet, son olarak 3 yıldır Servier Fas Genel Müdürlüğünü yürütüyordu.

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