Sertleşme sorununa şok dalga tedavisi

İskenderun Gelişim Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Göksel Bayar, sertleşme sorunu yaşayan erkeklere şok dalga tedavisi uyguladıklarını söyledi.

Doç. Dr. Bayar, şok dalga tedavisinin, yaklaşık 10 yıldır sertleşme sorunu olan binlerce erkekte denendiğini ve bireysel sertleşme skorunu yüzde 50-200 arasında artırdığını ifade etti. Doç. Dr. Bayar, “Şok dalganın oluşturduğu etki, dokuda mikro travma gibi algılanıp, o bölgeye kan akımı artışı sağlanması için bazı doku faktörlerinin salgılanmasına sebep olur. Sonuçta tekrarlayan seanslar sayesinde, artan kan akımı ihtiyacı vücut tarafından mevcut damarın büyümesi ve yeni damar oluşumu sayesinde karşılanır. Böylece penis kan akımı artmış olur. Bu etki dördüncü haftadan sonra başlar ve ömür boyu kalıcıdır. İkinci bir etki penis üzerinde bulunan nörojenik reseptörler üzerinedir. Bu reseptörlerden bir kısmı sertleşmeyi uyarırken, bir kısmı gevşemeyi uyarır. Özellikle stres, uykusuzluk, kötü yaşam tarzı ve anksiyete durumlarında reseptör dağılımı değişir ve hastada herhangi bir hastalık olmasa da uzun süre sertleşme sorunu olur hatta bu sorun kalıcı hale gelebilir. Tedavi sayesinde gevşemeyi sağlayan reseptör sayısı azalır ve sertleşmeyi sağlayan reseptör artar. Bu etki ilk gün başlar ve devam eder" dedi.

Sertleşme sorunu tedavisinin basamaklı bir yöntem olduğunu belirten Doç. Dr. Göksel Bayar, şunları kaydetti:

“Sertleşme sorunu, hafif ve orta derecede olan veya strese bağlı sertleşme sorunu yaşayan tüm hastalara uygulanabilir. İki farklı protokolde uygulanabilir. İdeal olanı haftada bir kez 6 hafta şeklinde uygulanmasıdır, yeterli vakti olmayan hastalara haftada iki kez 3 hafta şeklinde de yapılabilir. Şu ana kadar 48 hastamıza uygulandı. Tam memnuniyet yüzde 87,5, kısmi memnuniyet oranımız, yüzde 12,5 olarak gerçekleşti. Geldiği gibi ya da daha kötü giden hastamız olmadı.”