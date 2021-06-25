Sıvı ihtiyacının en fazla arttığı yaz aylarında suyun kalitesine dair Diyetisyen Eda Balcı suyun kaynağının, sertliğinin, korunma şeklinin kalitesi üzerindeki etkilerine dair bilgilendirmelerde bulunarak işlenmiş, doğal ya da kaynak suları arasındaki farkları anlattı.

Her gün vücudumuzun ihtiyacını karşılayacak kadar su tüketmemiz gerekiyor. Bu bağlamda tüketilen suyun kaliteli ve sağlıklı olması önemli bir nokta. Uzmanlar tükettiğimiz suyun renksiz, berrak, tortusuz ve kokusuz olmasının yanı sıra bakteri açısından temiz, toksin maddeler içermeyen ve kimyasal yönden içerdiği minerallerin belirtilen sınırları aşmaması gerektiğini belirtiyor.

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik bölümü Arş. Gör. Eda Balcı da sağlıklı su ve önemi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Diyetisyen Eda Balcı, “Sağlıklı suda amonyak ve nitrit bulunmaz” diyerek sözlerine şu şekilde devam etti; “Bu maddelerin bulunması suyun kirlendiğinin bir göstergesidir. Suda nitrat olması aşırı derecede kirlenmiş su anlamına gelmektedir. İçme suyunda bulunan bu maddeler tehlikelidir. Özellikle çocuklar için daha fazla tehlike oluşturmaktadır.’’ dedi.

’’Sert sular daha sağlıklıdır’’

Suyun sertliğinin kalitesini belirleyen bir unsur olduğunu vurgulayan Diyetisyen Eda Balcı, ’’Sert sular daha sağlıklı sulardır. Fakat sert suyu içmek biraz daha zordur. Türkiye’de su için sertlik birimi olarak Fransız Sertlik derecesi (FSD) kullanılmaktadır. Buna göre, 1 litre suda 10 miligram kalsiyum karbonatın oluşturduğu sertlik derecesi 1 olarak tanımlanır. Suyun kalitesini belirleyen bir diğer etmen ise suyun Ph derecesidir. Ph 7 nötr olarak kabul edilir. Suyun Ph’sının 7.2-8.5 arasında olması vücut için daha sağlıklı olduğu anlamına gelmektedir.’’ bilgisini aktardı.

Eda Balcı, suyun nerede saklandığı da değinerek en iyi, sağlıklı saklamanın cam şişe ile olduğunun altını çizdi. Kullanım ve taşıma kolaylığı açısından çoğunlukla polikarbon ve pet şişelerin tercih edildiğini hatırlatan Balcı, eğer bu şişelerde su satın alınıyorsa evde kullanırken cam şişeye boşaltılmasını önerdi.

’’Kaynak suyunu tercih edin’’

Doğru ve iyi bir suyun, kaynak suyu olması gerektiğini söyleyen Balcı, bunun nedenini ise şu sözlerle ifade etti: ’’Su, toprak altındaki mineralleri bize yer altından taşımaktadır. Bu sayede su, sadece sıvı ihtiyacımızı karşılamakla kalmaz içeriğindeki mineraller ile vücudumuza birçok fayda sağlar. Doğal kaynak suları ve doğal mineralli sular kalsiyum, bikarbonat, magnezyum ve demir gibi elementleri içerisinde bulundurmaktadır.’’

Balcı işlenmiş suların, kaynak suyun yerini tutamayacağını vurgulayarak, ’’Kaynak suların aksine işlenmiş sular, çeşitli yöntemlerle yapısı değiştirilen ve mineral takviyesi ile tatlandırıcı katılan içme sularıdır. Bu şekilde üretilen sulara müdahale edildiğinden hiçbir şekilde doğal kaynak suları ile aynı özelliklere sahip değildirler. Çünkü filtrelenen ve sonrasında mineral katkısı yapılan bir su yapaydır ve saf doğal kaynak suyunun yerini tutmamaktadır.’’ sözlerini sonlandırdı.