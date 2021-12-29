Atlas Üniversitesi Medicine Hospital tarafından düzenlenen ‘Serebral Palsi’de Multidisipliner Güncel Yaklaşımlar Çalıştayı’ alanında uzman doktor ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gelişim sürecindeki beynin hasar görmesi sonucunda oluşan bir hastalık olan Serebral Palsi, tüm yönleri ile Atlas Üniversitesi Vadi Kampüsü’nde düzenlenen etkinlikte ele alındı. Açılış konuşmalarını Atlas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Küçük ve Atlas Üniversitesi Medicine Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Serdar Elgörmüş’ün yaptığı çalıştay 200’ü aşkın katılımcı ile birlikte; Çocuk Nörolojisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Çocuk Ortopedisi, Beyin ve sinir Cerrahisi oturumları ile gerçekleşti.

“Serebral Palsi’li bir çocuğun gücünü asla küçümsemeyin” sloganı ile gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Dr. Çağrı Serdar Elgörmüş, “İhtiyaçtan doğan bu bilimsel toplantılarımızı bu sefer alanının otör isimleri ile birlikte yaparak bilgi paylaşım havuzumuzu daha büyük kitlelerle paylaşmak istedik” şeklinde konuştu. Ayrıca Dr. Elgörmüş, oturumlara başkanlık eden Prof. Dr. Mine Çalışkan, Prof. Dr. Ayşe Resa Aydın, Prof. Dr. Tuncay Centel ve Prof. Dr. Hidayet Akdemir’in yanı sıra; sunum ve katkılarından dolayı Uzm. Dr. Ece Gültekin, Dr. Öğrt. Üyesi Hande Kızıltaş, Prof. Dr Mehmet Müfit Orak, Doç. Dr. Akif Albayrak, Doç. Dr. Timur Yıldırım, Doç. Dr. Ali Şeker, Dr. Öğrt. Üyesi Ali Osman Muçoğlu, Uzm. Fzt. Yeşim Ünveren, Uzm. Fzt. Senem Şahin’e teşekkür etti.

Rakamlara dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Mustafa Küçük, “Serebral Palsi hastalığının dünyada 17 milyon çocukta görüldüğü, yalnızca İstanbul’da 60 binin üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu da azımsanamayacak bir rakamdır. Üniversitemiz Hastanesi Medicine Hospital ev sahiplinde düzenlenen bu çalıştayın çıktılarının bilime hizmet edeceğine inanıyor, başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Çalıştay sonunda önceden duyurusu yapılan kitap çekilişi gerçekleştirildi. Kazananlara hediyelerini Başhekim Dr. Çağrı Serdar Elgörmüş tarafından verildi.