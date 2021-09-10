Sen de “ilk yardım kahramanı” ol

Kızılay, “Dünya İlk Yardım Günü”nde herkesi kahraman olmaya davet ediyor.

2021 yılında 11 Eylül’e denk gelen Dünya İlk Yardım Gününün sloganı, “Sen de okulunda ve yaşadığın şehirde ilk yardım kahramanı ol” olarak belirlendi. Her evde bir ilk yardımcı olması hedefine adım adım ilerleyen, eğitim ve seminer programlarını artırarak devam ettiren Kızılay, 26 ilde 34 İlk Yardım Eğitim Merkezi ile toplumda ilk yardım şuuru oluşturmak, ölüm ve yaralanmaların azaltılmasına katkı sağlamak maksadıyla sertifikalı ve bilgilendirici eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Öğrencilere ve öğretmenlere yönelik Güvenli Davranış ve İlk Yardım Eğitimi el kitabı ile animasyonlar geliştiren Türk Kızılay, bugüne kadar 218 bin 439 kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi, 553 bin 936 kişiye yüz yüze bilgilendirme eğitimleri verdi. Daha çok ilk yardım kahramanı yetiştirmek için çalışan Kızılay, ilk yardım eğitim merkezlerinin sayısını da artırmayı hedefliyor.

Dünya İlk Yardım Günü, ilk yardım ile ilgili basit uygulamaların hayat kurtardığını, herkesin ilk yardım öğrenmek ve hayat kurtarmak için yeterli potansiyele sahip olduğunu fark etmelerini sağlayarak, onları ilk yardımı öğrenmeye teşvik etmek için kutlanıyor.