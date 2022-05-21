Selülit oluşumuna karşı beslenme önerileri

Sıcak havaların yaklaşmasıyla sık kilo alıp verenler, hareketsiz yaşam sürenler ve sağlıksız beslenenlerin hayatını kâbusa çeviren selülit probleminin toplumda daha görünür hale geldiğini belirten Uzm. Dyt. Anıl Öztürk “Yanlış beslenme alışkanlıklarınızı düzeltip hayatınıza hareket katarak selülitlerinizden kurtulabilirsiniz” dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniği’nden Uzm. Dyt. Anıl Öztürk, selülitin genetik bir yatkınlık nedeniyle oluşması halinde medikal estetik işlemler ile tedavi edilebildiğini, hormonal kaynaklı ise hormon tedavisine başlanabildiğini fakat en yaygın görülen sebebi olan beslenme kaynaklı ise yanlış beslenme alışkanlıklarının düzeltilmesi sayesinde selülit oluşumunun engellenebileceğini söyledi.

Hareketsiz bir yaşam tarzının artması tetikleyici oldu

Eskiden selülitin daha çok yaştaki ilerlemeye bağlı vücudumuzdaki dokulardaki bozukluk olarak kendini gösterdiğini söyleyen Uzm. Dyt. Anıl Öztürk, “Günümüzde ise durum artık farklılaştı. Teknolojik gelişmeler hayatımızı bir yandan kolaylaştırırken bir yandan bizi hareketsizliğe itti. Günümüz dünyasında meydana gelen zamansızlık ve ulaşım güçlüğü bizi yemek saatlerinde evimizde olabilme lüksünden ya da yemeğimizi yanımızda taşıyabilme lüksünden mahrum bıraktı. Bu durumda mecburen sağlıksız gıda tercihlerimiz arttı. Tüm bunlara bir de genetik yatkınlık, hormonal problemler ve selülit oluşumuna yatkın bir cilt eklenince selülit probleminden kaçmak zorlaştı” diye konuştu.

Şeker ve tuz tüketimine dikkat edilmeli

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Anıl Öztürk, selülite neden olan başlıca gıdalarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Şeker, hiçbir besleyiciliği olmadığı gibi cildin esnekliğini bozarak selülit oluşmasına neden olur. Sofra tuzu, sadece sodyum klorür içeren rafine bir tuzdur ve bu madde, kan dolaşımını yavaşlatarak vücutta ödem oluşmasına neden olur.Kan dolaşımın yavaşlaması ise selülit oluşumuna ortam hazırlar."

Paketli gıdalar ve alkollü içecekler selülite neden olabilir

Uzm. Dyt. Anıl Öztürk, paketli ya da rafine gıdaların neredeyse tamamının tıpkı şeker gibi vücuda gerekli olan neredeyse hiçbir besini sağlamadığı gibi, alınan kalorilerin direkt yağ olarak depolanmalarına neden olarak selülite yol açtığını ifade etti. Dyt. Öztürk, “Kızartılmış yiyecekler de çok miktarda kalitesiz yağ içerirler. Kızartma yapmak için çok yüksek ısılara çıkarılan yağ, vücudun yağa dönüştürerek tutmak istediği türden toksinler içerir. Vücudumuz bu toksinleri, iç organlarına zarar vermemek için onlardan mümkün olduğunca uzak yerlerde yağa dönüştürerek depo eder ve böylece yine selülit oluşmasına zemin hazırlanmış olur. Alkollü içecekler vücudumuzda ödeme neden olurlar. Bu ödemde karında, bacaklarda, kollarda ve kalçada yağbirikmesine sebep olup selülit oluşmasına zemin hazırlar” şeklinde konuştu.

Selülitten korunmak için somon, ceviz ve badem tüketilebilir

Uzm. Dyt. Anıl Öztürk, selülitten korunmak için şu önerilerde bulundu:

“Öncelikle her gün 1 limonla hazırlayacağınız şekersiz ve zencefilli limonata tüketilmelidir. Bunun yanı sıra, limonlu ve zencefilli yeşil çay tüketilmesi de faydalı olacaktır. Ancak iki içecekten de önemlisi her gün en az 2.5 -3 litre su tüketilmesidir. Düşük yağlı ve yağsız süt ürünleri ile ev yapımı yoğurdu beslenmemize eklemeliyiz. Somon, ceviz, badem ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağ kaynaklarını beslenmemize ekleyelim. Beyaz un içeren gıdalar yerine tam tahıllı ürünler tercih edelim. Paketli tüm ürünleri, fazla tuz içeren tüm gıdaları, krema ve süt tozu içeren tüm kahveleri beslenmemizden çıkaralım. Hayatımıza hareket ekleyelim.”