Şeker hastalığı farklı yöntemlerle tedavi edilebilir

Diyabet hastalığının insan vücuduna birçok olumsuz etkisi olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, “Bu hastalık ciddiye alınmadığı takdirde böbrekler, sinir sistemi, gözler ve diğer hayati organlar zarar görebilir” ifadelerini kullandı.

Halk arasından şeker hastalığı olarak bilinen diyabet hastalığı, insan vücudunda farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkıyor. İnsülin direncinin artması ve pankreas hastalığıyla bağlantılı olarak görülen diyabet, vücudu birçok yönden olumsuz etkiliyor. Başta sinir sistemi ve beyin olmak üzere hayati organlara zarar veren hastalık hakkında uzmanlar önemli uyarılarda bulunuyor. Şeker hastalığının ciddiye alınarak takip edilmesi gerektiğini belirten Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, diyabet belirtisi olan vatandaşların mutlaka uzman desteği alması gerektiğini belirtti. Kan şekerinin düzenli olarak ölçtürülmesi gerektiğini tavsiye eden Dr. Levent, “Fazla kilo varsa, sık sık acıkıyorsanız, ailede veya akrabalarda şeker hastalığı varsa, çok su içiyor ve ağzınız sürekli kuruyorsa, sebepsiz yere baş ağrısı, çarpıntı, terleme, titreme gibi şikayetleriniz varsa muhakkak bir doktora başvurulması gerekmektedir. Bu hastalık ciddi bir hastalıktır ve kesinlikle bir doktora başvurarak kan şekerini ölçtürmekte fayda vardır” şeklinde konuştu.

“Uzun süre tedavi edilmediğinde damarlarda hasar oluşmaktadır”

Şeker hastalığının tedavi edilmediği zaman ciddi sorunlara yol açtığını ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, “Tip 1” ve “Tip 2” olmak üzere farklı diyabet hastalıklarının bulunduğunu söyledi. Diyabet hastalıklarının nasıl olduğu hakkında bilgiler veren Dr. Levent, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Şeker hastalığı kan şekerinin anormal düzeyde yükselmesi sonucunda, vücudumuzdaki birçok organ ve sistemde olumsuz yan etkiler ortaya çıkaran sistemik bir hastalıktır. Şeker hastalığı temelde iki nedene bağlı olarak gelişmektedir. Bunlardan en çok gördüğümüz insülin direncine bağlı gelişen şeker hastalığıdır. Bu basamakta vücutta insüline karşı direnç oluştuğu için insülin hormonu görevini yapamaz hale gelmekte ve buna bağlı olarak kan şekeri yükselmektedir. Diğer ikinci neden ise pankreas bezinin hastalanması sonucunda vücut yeterli oranda insülin üretememekte ve insülin azaldığı için de kan şekeri yükselmektedir. Günümüzde tip 2 dediğimiz şeker hastalığı oranlarında artış söz konusu. Bunun altında yatan en büyük neden ise bahsettiğimiz insülin direncidir. Tip 1 diyabet ise daha çok pankreas hastalığına bağlı olarak gelişmektedir. Şeker hastalığı vücutta meydana getirdiği olumsuz etkiler nedeniyle vücuda acı veren bir hastalıktır. Bu nedenle şeker hastalığının iyi takip edilmesi ve iyi tedavi edilmesi gerekmektedir. Uzun süre tedavi edilmediğinde damarlarda hasar oluşmaktadır. Kan dolaşımını etkileyen bu hastalık ciddiye alınmadığı takdirde böbreklere, beyin ve sinir sistemine, gözlere ve diğer hayati organlara zarar verebilir.”

“Ozon tedavisi şeker hastalığına bağlı zararlı etkileri azaltmaktadır”

Şeker hastalığı tedavisinde farklı yöntemlerin uygulanabileceğini belirten Eskişehir Fizyomer Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Levent, ozon tedavisinin etkili bir tedavi yöntemi olduğunu vurguladı. Ozon yönteminin şeker hastalarının kullandığı ilaç dozunu azaltan bir etkiye sahip olduğunun altını çizen Dr. Levent, “Şeker hastalığının tedavisinde en önemli nokta sağlıklı yaşamdır. Bunun başında da sağlıklı ve dengeli beslenme yer alır. Ayrıca egzersiz yapmak, alkol ve sigaradan uzak durmak, yeterli miktarda su içmek önem arz etmektedir. Bunların yeterli olmadığı durumlarda da insülin ve farklı oral ilaçlar kullanılabilir. Şeker hastalığının tedavisinde son yıllarda yapılan tıbbi araştırmalara göre doğal tedavi yöntemleri etkili olmaktadır. Özellikle ozon ve akupunktur tedavileri şeker hastalığı tedavisinde etkili yöntemlerdir. Ozon tedavisi kan damarlarının gelişmesini sağlayarak ve oksijen miktarını artırarak şeker hastalığına bağlı zararlı etkileri azaltmaktadır. Aynı zamanda kan şekerini düşürmede de etkili olduğu için şeker hastalarının kullanmakta olduğu ilaç miktarının dozunu azaltmaktadır. Yan etkileri çok düşük oranlarda seyretmektedir” ifadelerini kullandı.