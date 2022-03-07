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Sekeli hastası eşine 3 yıldır gözü gibi bakıyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 3 yıl önce trafik kazası geçirerek yatağa mahkum olan eşi Şerafettin Barut’a tüm zorluklara rağmen gözü gibi bakan Saadet Barut, 40 bin TL bulunması halinde takılacak protezle eşinin tekrar yürüyebileceğini söyledi.

Sağlık 07.03.2022, 23:04
Sekeli hastası eşine 3 yıldır gözü gibi bakıyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 3 yıl önce trafik kazası geçirerek yatağa mahkum olan eşi Şerafettin Barut’a tüm zorluklara rağmen gözü gibi bakan Saadet Barut, 40 bin TL bulunması halinde takılacak protezle eşinin tekrar yürüyebileceğini söyledi.

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünde yaşayan sekeli hastası Şerafettin Barut, 3 yıl önce geçirdiği kaza sonucu koltuk değneğine mahkum oldu. 3 yıl boyunca koltuk değneği sayesinde ayakta duran Şerafettin Barut, eşi Saadet Barut (39) sayesinde hayata tutundu.

Tüm zorluklara rağmen eşinin giyiminden yemeğine tüm ihtiyaçlarını gideren Saadet Barut, protez takılması için yardım bekliyor. Tüm hayatını eşine adayan Saadet Barut, “Eşimin ayağı kesilecek ve bunun için eğer 40 bin TL bulunursa eşime protez ayak takılacak. Her şeyi çocuklarım için istiyorum. Eşim 3 yıl önce kaza geçirdi. 3 yıldır bu durumda. Ben de 3 yıldır hiç sıkılmadan tüm zorluklara rağmen eşimin yemeğini, giyimini ve tüm ihtiyaçlarını yerine getiriyorum. Evet bu durum zor ama onu asla bu halde bırakmaya gönlüm varmıyor. Benim tek bir isteğim var yetkililerden ve hayırseverlerden, eşimin ayağına protez ayak takılması için yardım istiyoruz. Ben bunun üzerine ev işimi de yapıyorum ve 3 çocuğuma da bakıp okula gönderiyorum. Ben yaşadığım sürece eşime gözüm gibi bakacağım” dedi.

“Artık yürüyüp çalışmak istiyorum”

3 yıldır bu durumda olduğunu belirten Şerafettin Barut ise, “Önceden zaten engelliydim. Bunun üzerine kaza geçirdim. Şimdi ayağımın kesilmesi gerekiyor, o da maddi durumumuz olmadığı için yapamıyoruz. Eğer 40 bin TL bulursam gidip ameliyat olacağım ve ben de protez taktığımda aynı diğer insanlar gibi güzel bir şekilde yürüyeceğim. Artık çocuklarıma çalışıp kendim bakacağım. Allah eşimden razı olsun 3 yıldır aynı çocuklar gibi bana bakıyor. Yemeğimi, giyimimi ve tüm ihtiyaçlarımı birebir gideriyor. Tüm zorluklara rağmen ve bunun üzerine 3 çocuğuna da gözü gibi bakıyor. Devletimiz sağ olsun bize her ay 840 TL ödeme yapıyor, ama bu da bir aile için asla yetmiyor. Tek bir isteğim var yetkililerden ve hayırseverden, yardım eli bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Babalarının durumuna üzüldüklerini belirten İrşat Barut da, “Ben 7. sınıf öğrencisiyim. Benim babam 3 yıl önce kaza geçirdi. Şu an babama çocuklar gibi annem bakıyor. Biz de bu duruma üzülüyoruz. Hayırseverden babam için protez ayak istiyoruz. Ben babamın bu halini gördükten sonra okuyup doktor olacağım. Çünkü babamın 3 yıldır ne kadar zorluk çektiğini iyi biliyorum” şeklinde konuştu.

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