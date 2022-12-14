Şehir şehir dolaşıp 4 tüp bebek denemesi başarısızlıkla sonuçlanan çift mutlu sona Diyarbakır’da ulaştı

4 tüp bebek denemesi sonrası çocuk sahibi olamayacağı söylenen çiftin bebek özlemi, Diyarbakır’da gördükleri tedavi ile sona erdi.

10 yıllık evli olan ve çocuk sahibi olma hasretiyle birçok ili gezen Seher Gökçek (39) ve Mehmet Temel (42) çiftine 4 defa tüp bebek denemesi ve bir aşılama sonrası çocuk sahibi olamayacakları söylendi. Tedaviden vazgeçen çift, tayinlerinin çıkması ile geldikleri Diyarbakır’da arkadaş tavsiyesiyle son kez bir kliniğe başvurdu. Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, erken menopoz teşhisi koyarak, PRP ve fitoterapi tedavileriyle çiftin 10 yıllık çocuk hasretini sona erdirdi. Mutluluk gözyaşları döken çift, çocuklarını kucaklarına alacakları günü bekliyor.

“Doğru klinik, hekim ve tedavi başarının ana anahtarıdır”

Hastaya daha önce çocuğu olmayacağının söylendiğini kaydeden Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, başarıya giden yolda doğru klinik, hekim ve tedavi olduğunu vurguladı. Çoksüer, “Hastamız 39 yaşında erken menopoz nedeniyle arkadaş tavsiyesiyle kliniğimize başvurdu. İncelediğimizde daha önce 4 defa tüp bebek denemesi olmuş, son denemesinde hiç transfer dahil yapılamamış. Yumurtalarının olmadığını ve çalışmadığını söylemişler, tüp bebeği iptal ederek transfer yapılmamış. Hasta çok umutsuz ve ağlayarak kliniğimize gelmişti. Hastaya hiçbir şekilde çocuk sahibi olamayacağı söylenmiş. Hastayı inceledikten sonra PRP ve fitoterapi ile kombine tedavi yapacağımızı söyledik. Hastada son umudu olduğu için denemek istediğini söyledi. Her iki yumurtalık ve rahmin içerisine PRP uygulaması enjeksiyonu yaptık, sonrasında ise bitkisel tedavi olan fitoterapiyi gerçekleştirdik. Şu anda gebelik haberini aldık, hasta gelip gebelik kesesini gördüğünde müthiş bir şekilde mutlu oldu ve gözyaşlarına boğuldu. Hiç kimse umutsuz olmasın, her zaman doğru klinik, hekim ve tedavi başarının ana anahtarıdır” dedi.

“Tüp bebek deneme aşamasına gelmeden gebelik gerçekleşti”

Tüp bebek aşamasına gelmeden normal yollarla PRP ve fitoterapi yöntemlerinin gebelik getirdiğini kaydeden anne adayı Seher Gökçek Temel, çocuklarını sağlıklı bir şekilde kucaklarına almak için beklediğini belirtti. Temel, “Daha önceden 4 defa farklı şehirlerde tüp bebek denememiz oldu, olumlu sonuç alamadık. Son denemede de transfer gerçekleşmedi. Bir süre ara vermek istedik tüp bebek tedavisine, Diyarbakır’a tayinimiz çıkınca Hakan hocanın ismini çok duyduk. Geldik görüştük, hocamız erken menopoz teşhisi koydu. Tüp bebek öncesi PRP tedavisi tavsiye etti. Sonsuz güvenle geldim ne tavsiye ederse uymayı düşünüyorduk. Onunla birlikte bitkisel tedavi ilaçları kullandım. 2 aylık ilaç tedavisi sonrası tüp bebek deneme aşamasına gelmeden gebelik gerçekleşti. Hocamıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İnşallah sonuna kadar sağlıklı bir şekilde devam eder ve kucağımıza almak nasip olur” diye konuştu.