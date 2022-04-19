Şehir magandaları piknik masasını yaktı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediye tarafından mesire alanına konulan ahşap piknik masası şehir magandaları tarafından parçalanarak yakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Akçalar Mahallesi piknik ve mesire alanında vatandaşların piknik yapması ve doğa ile iç içe zaman geçirmeleri için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan piknik masası şehir magandalarının saldırısına uğradı. Magandalar ahşap piknik masasının üzerinde ateş yakıp zarar verirken, oturma kısmını da parçalayarak yaktı.

Mahalle sakinleri vatandaşların ödemiş olduğu vergilerle hizmete dönüşen uygulamaların, kendini bilmez kişilerce tahrip edilmesinin üzüntü verici olduğunu kaydederken, yetkililer ise vatandaşları kendilerine sunulan hizmetlere ve ortak kullanım malzemelerine sahip çıkarak zarar vermeye çalışanların hep birlikte engellenebileceğini ifade etti.