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Şehir hastanesinde pandemi döneminde robotik cerrahi ameliyatı

Pandemiyle mücadelenin sürdüğü bu günlerde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ameliyatlar, Türkiye’de sayılı hastanede bulunan robotik cerrahi sistemiyle yapılıyor. Hem hastayı hem hekimi koruyan sistemle ilgili konuşan Doç. Dr. Abdulmuttalip Şimşek, “Hasta covidli ise bize bulaşma riski var ama bu sistemle birlikte bu bulaş riski neredeyse olmuyor. Çünkü basınç, bu gazın dışarı sızmasını engelliyor” dedi.

Sağlık 22.12.2020, 15:55
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Şehir hastanesinde pandemi döneminde robotik cerrahi ameliyatı

Pandemiyle mücadelenin sürdüğü bu günlerde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ameliyatlar, Türkiye’de sayılı hastanede bulunan robotik cerrahi sistemiyle yapılıyor. Hem hastayı hem hekimi koruyan sistemle ilgili konuşan Doç. Dr. Abdulmuttalip Şimşek, “Hasta covidli ise bize bulaşma riski var ama bu sistemle birlikte bu bulaş riski neredeyse olmuyor. Çünkü basınç, bu gazın dışarı sızmasını engelliyor” dedi.

Covid-19 ile mücadelenin sürdüğü bu günlerde birçok hastanede ameliyatlar durdurulurken Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde ameliyatlar devam ediyor. Sayılı hastanede bulunan robotik cerrahi sisteminin geçtiğimiz aylarda şehir hastanesinde de uygulanmaya başlamasıyla hem hekim hem hasta pandemi günlerinde korunmuş oluyor. Robotik sistemde hastanın başında daha az kişi bulunurken ameliyatlar bir konsol başından yönlendiriliyor.

Bu kapsamda hastanede gerçekleştirilen prostat ameliyatı da robotik cerrahi sistemiyle yapıldı. Cihazın konsolunun başına geçen ürolog Doç. Dr. Abdulmuttalip Şimşek ve ekibi ameliyatı robotik sistemle başarıyla tamamladı. Öte yandan robotik cerrahi, hem hekime hem de hastalara birçok avantaj sağlıyor. Sistem sayesinde doktorların ameliyat yapılacak alanı 3 boyutlu görmesi , alanın büyütülmesi, doktorların uzun süre ayakta kalmaması da sağlanıyor. Hastadan partikül ve hava yayılmasının önüne geçilmesi ise hem hastayı hem sağlık çalışanlarını virüsün bulaşına karşı koruyor.

“Bu sistemle birlikte bulaş riski neredeyse olmuyor”

Robotik cerrahi sistemiyle ilgili bilgi veren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde görevli ürolog Doç. Dr. Abdulmuttalip Şimşek, “Bu pandemi döneminde özellikle korona virüsün çok arttığı, mutasyonların olduğu bu dönemde bu hastamızda yüksek riskli bir hastamız. Hastamızı ameliyat ederken hem kendimizi, hem hastamızı korumamız lazım. Bunun için geliştirilen bir sistem var, biz hastamızı robotik ameliyat yaparken hastanın karnını karbondioksit gazıyla şişiriyoruz. Bu gaz dışarı sızabiliyor, sızma esnasında hem hastanın başında bulunan ekibe, eğer hasta hasta enfekte ise enfekte edebilir. Bu robotik sistemin avantajı şu; içerideki gazın basıncını sabitliyor. İçerideki duman sirkülasyonunu önlüyor. Dolayısıyla hem biz hem hastamız korunmuş oluyor. Hasta covidli ise bizim arkadaşlarımıza bulaşma riski var ama bu sistemle birlikte bu bulaş riski neredeyse olmuyor. Çünkü basınç, bu gazın dışarı sızmasını engelliyor. Dolayısıyla bizler için de bir avantaj oluyor" şeklinde konuştu.

“Basınç dışarı çıkmadığı için ekibimiz, kendisini koruyor”

Dr. Şimşek, Robotik cerrahi sistemi sayesinde pandemi döneminde hasta ile arasında mesafe olduğunu ve ameliyatta daha az kişinin bulunduğunu belirtti. Hastaların pandemi döneminde ameliyattan korkmamaları gerektiğini söyleyerek, “Ben ve konsol hastadan uzakta, kendimi ve hastayı koruyabiliyorum. Açık ameliyatta olduğundan çok çok uzaktayım. Neredeyse 2-3 metre ötedeyim hastadan, sosyal mesafeye özellikle dikkat ediyoruz. Robotun birinci avantajı bu, ikincisi hasta başında fazla insan olmuyor. Hasta başında bir ya da iki kişi oluyor oda zaten karbondioksit basıncını regüle eden aletle birlikte basınç dışarı çıkmadığı için kendisini koruyor. Bizim için kolay oluyor. Açık ameliyata göre robotun avantajları var. Alanı 10-15 kat daha büyütüyor. Hastaların sinirlerini koruma ihtimaliniz var. Hastalarda idrar kaçırma riski oldukça düşük oluyor. Açık ameliyata göre çok daha kısa sürede gerçekleşebiliyor” dedi.

“Prostat kanseriydim, robotik sistemle ameliyat oldum”

Robotik sistemle ameliyat edilen 60 yaşındaki Abdullah Hercan prostat kanseri ve kasık fıtığı ameliyatının birlikte yapıldığını ifade ederek, “Prostat kanseriydim, robotik sistemle ameliyat oldum. Duymuştum ama burada daha başarılı olduğuna inandığım için buraya geldim. İki operasyon oldu, fıtık da aynı zamanda alındı. İki kere bıçak altına yatmama gerek kalmadı” diye konuştu.
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