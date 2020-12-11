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Şehir hastaneleri salgının yükünü hafifletti

Şehir hastaneleri salgınla mücadelede Türkiye'ye avantaj sağladı. Salgın başladığında yapımına hız verilen şehir hastaneleri, 18 bine yakın yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Gelecek yıl hizmete alınacak 5 şehir hastanesiyle bu rakam 27 bine yaklaşacak.

Sağlık 11.12.2020, 12:12
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Şehir hastaneleri salgının yükünü hafifletti

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle şehir hastanelerinin önemi ortaya çıktı. Türkiye genelinde hasta kabul etmeye başlayan şehir hastaneleri salgın sürecinde, yatak ve yoğun bakım kapasiteleriyle büyük bir yükü üstlendi. Türkiye'de 13 şehirde devreye alınan şehir hastanelerine 2021 yılında yenilerinin eklenmesi planlanıyor. Şu ana kadar sadece İstanbul'da 4 olmak üzere toplamda 13 şehirde 16 hastane hizmete başladı. Yeni yılda bu rakamın 21'e ulaştırılması hedefleniyor.

Toplam yatak kapasitesinin yüzde 8'ini oluşturuyor

Hali hazırda hasta kabul eden şehir hastaneleri 17 bin 450 yatak kapasitesine sahip. Söz konusu hastanelerinin toplam 3 bin 77 yoğun bakım yatak kapasitesi bulunuyor. Şehir hastanelerinin toplam yatak ve yoğun bakım yatak kapasiteleri Türkiye genelindeki rakamlarla karşılaştırılıyor. Şehir hastanelerinin toplam yatak kapasitesi Türkiye genelindeki yatak kapasitesi olan yaklaşık 237 binin yüzde 8'ine denk geliyor. Yoğun bakım yatak kapasitesi ise yine Türkiye genelinin yüzde 12,8'lik kısmını karşılıyor.

Beş şehir hastanesi daha hizmete alınacak

Bugüne kadar faaliyete geçirilen şehir hastanelerine 2021 yılında yenileri eklenerek salgınla mücadelede Türkiye'nin eli güçlenecek. Gelecek yıl Kocaeli, Ankara, Gaziantep, İzmir ve Kütahya'da yeni şehir hastanelerini hizmete alınması planlanıyor. Bu hastanelerinin devreye girmesiyle şehir hastanelerinin toplam yatak kapasitesi 26 bin 820'ye yükselecek.

Hasta kabul eden şehir hastaneleri

Türkiye genelinde Adana, Mersin, Yozgat, Isparta, Tekirdağ, İstanbul, Eskişehir, Bursa, Konya, Elazığ, Manisa, Kayseri, Ankara illerinde şehir hastaneleri devreye alındı.

Bakan Koca şehirlerin yoğunluk oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün Bilim Kurulu toplantısının ardından salgının Türkiye'deki durumuna ilişkin bilgi verdi. Bakan Koca, şehirlere göre doluluk ve yoğun bakım yoğunluk oranlarını paylaştı. Buna göre hastanelerdeki doluluk oranları İstanbul'da yüzde 68, Ankara'da yüzde 73, İzmir'de ise yüzde 77 oldu.

Tabloya göre tek tek değerlendirmelerde bulunan Koca, şu bilgileri verdi:

"Hatay hasta vaka sayısının hastane yükünün artığı illerimizden birisi. Yoğun bakım yüzde 84.8, solunum cihazı yüzde 79,3,
Adana vakanın son iki haftadan bu yana arttığı, artış hızının düşmeye başladığı ilimiz. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 78, solunum cihazı yüzde 41.8,
Samsun hem vaka sayısının hem hastane yükünün artığı ilimiz. Yoğun bakım yüzde 80.8, solunum cihazı doluluk oranımız yüzde 60.7,
Antalya hasta sayısının arttığı, hastane yükünün devam ettiği ilimiz, Yoğun bakım yüzde 68.5,
Mersin vaka sayısının arttığı, hastane yükünün de arttığı bir ilimiz. Yoğun bakım yüzde 68,5.
Birçok ilimizde olduğu gibi bu illerimizde yoğun bakım yatak kapasitemizi bu dönemde ayrıca artırdığımızı, bazı illerimizde ara yoğun bakım sayılarımızı da önemli oranda arttırdığımızı söylemek istiyorum."

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