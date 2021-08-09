Şehir efsaneleri bu ameliyatı geciktiriyor

Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesörü Dr. Mustafa Gürelik, toplum içerisinde ’bel ameliyatı olanlar felç oluyormuş’ şeklinde dolaşan şehir efsanesinin bel fıtığı ameliyatını geciktirdiğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesörü Dr. Mustafa Gürelik bel fıtığı hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Gürelik bel fıtığında şehir efsanelerinin bazı hastaların tedavilerinin gecikmesine ve sorunların daha karmaşık hale gelmesine sebep olduğunu belirterek bazı hastaların tıp dışı, akıl ve bilimden uzak alternatif tedavi arayışlarına girdiğini söyledi. Prof. Dr. Mustafa Gürelik hangi sorunlar için bel ameliyatı olunması gerektiğini anlatarak, "Omurga ve omurilik yaralanmaları, tümörler, enfeksiyonlar, doğumsal anomaliler ve omurganın dejenerasyonuna bağlı sorunlarda bel ya da diğer omurga bölümlerinde ameliyat yapılmaktadır. Bu sorunlar içerisinde en yaygın görülenleri omurga dejenerasyonuna bağlı hastalıklardır ve bu yüzden yapılan ameliyatların büyük kısmı bu hastalıklar ile ilgilidir" dedi.

Yüksek teknolojili cihazlar ameliyatı güvenli kılıyor

Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesörü Dr. Mustafa Gürelik, ameliyatlarda kullanılan ileri teknoloji cihazların ameliyatı güvenli kıldığını belirterek, "Omurga ve omurilik hastalıklarında temel iki sorun ve buna karşılık gelen iki temel teknik vardır. Sorun ya omurilik ve omurilikten çıkan sinir köklerinin basıya uğraması ya da omurganın sağlamlığını, yapısını, hareket özelliklerini etkilemesi şeklindedir. Buna göre ameliyatlarda omurilik ya da sinir basısı ortadan kaldırılmakta veya omurgadaki yapısal ve fonksiyonel sorunlar tedavi edilmektedir. Hastalığın türüne, yerleşimine göre ameliyat omurganın önünden, arkasından ya da bazen yanından yapılabilmektedir. Ameliyatlarda bazen implant kemik gibi materyaller kullanılmaktadır. Ameliyatlarda, mikroskop, endoskop gibi yüksek teknolojik cihazlar kullanılmaktadır. Teknolojik gelişme, bu hastalıklar ve tedavileri konusunda bilgi birikimi ve deneyimler birçok hastalığın tedavisindeki ameliyatları oldukça güvenli kılmaktadır. Yukarıda bahsedilen hastalıklar içerisinde omurilik tümörleri ve omurga dizilim bozukluğu olarak adlandırabileceğimiz skolyozun cerrahi tedavisi diğer hastalıklara göre bazı zorluklar göstermektedir. Ancak ameliyat sırasında omurilik ve sinir fonksiyonlarını gözlememize yardımcı olan nöromonitör olarak adlandırılan ileri teknoloji cihazları hasar oluşmadan ya da oluşurken cerrahları uyarabilmektedir. Böylece ameliyatlar daha güvenli hale gelebilmektedir" şeklinde konuştu.

Yüzde 1’i ameliyat gerektiriyor

Dr. Gürelik, sinir basısına yol açan bel fıtığının sadece yüzde 1’inin ameliyat gerektirdiğini söyleyerek, "Ne yazık ki; toplumda ’bel ameliyatı olanlar felç oluyormuş’ şeklinde bir şehir efsanesi dolaşmaktadır. Felç olmasa da toplumda bel ameliyatından fayda görmemiş hastalar bulunmaktadır. Bu hastaların büyük kısmı bel fıtığı nedeniyle ameliyat geçiren hastalardan oluşmaktadır. Sinir basısına yol açan bel fıtığının sadece yüzde 1’i ameliyat gerektirmektedir. Hastaların çoğu istirahat ya da ameliyat dışı tedaviler ile iyileşmektedirler. Bel fıtığı olan hastalarda ameliyat için gerekçeler; uzun süren ağrı, sinir kökü basısına bağlı önemli fonksiyon kaybı ve diğer tedavilere yanıt vermeyen şiddetli ağrıdır. Ağır fonksiyon kaybında acil ameliyat gerekli olabilir. Ciddi sinir fonksiyon kaybı olmayan hastalarda 1 ile 3 ay arası ameliyat dışı tedavilerin uygulanması doğru yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

“Ameliyat edilmemesi gereken hastanın ameliyat edilmesidir’’

Dr. Mustafa Gürelik, “Özellikle bel fıtığı için yapılmış ameliyatlarda başarısız sonuçlar alınan hastaların yüzde 30’unda sebep ameliyat için doğru gerekçelerin bulunmamasıdır. Bir başka deyişle ameliyat edilmemesi gereken hastanın ameliyat edilmesidir. Daha nadir sebepler ise uygulanan ameliyat tekniğinin iyi olmaması, ameliyat sırasında ya da sonrasında ortaya çıkan komplikasyonlardır. Buna göre doğru tanı konulmuş, doğru tedaviler planlanmış ve iyi bir teknikle ameliyat yapılmış ise tüm ameliyatlarda yüksek başarılar elde edilir. Şehir efsanesi ne yazık ki bazı hastaların tedavilerinin gecikmesine ve sorunların daha karmaşık hale gelmesine sebep olmaktadır. Hatta hastaları tıp dışı, akıl ve bilimden uzak alternatif tedavi arayışlarına itmektedir’’ dedi.