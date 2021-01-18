banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Korona virüs korkusuyla 3 ay havaalanında yaşadı
Korona virüs korkusuyla 3 ay havaalanında yaşadı
Enkaz üzerinde poza AKUT'tan açıklama geldi
Enkaz üzerinde poza AKUT'tan açıklama geldi
2020 yılında en çok satan otomobiller hangileri?
2020 yılında en çok satan otomobiller hangileri?
İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı!
İstanbul Valiliği'nden kar yağışı uyarısı!

Sedef başka hastalıkları da tetikleyebiliyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Akyol, sedef hastalığı olmayan insanlarla karşılaştırıldığında, sedef hastalarının kalp ve damar sisteminde birtakım hastalıkların sıkça görüldüğünü söyledi.

Sağlık 18.01.2021, 12:14
2
Sedef başka hastalıkları da tetikleyebiliyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Akyol, sedef hastalığı olmayan insanlarla karşılaştırıldığında, sedef hastalarının kalp ve damar sisteminde birtakım hastalıkların sıkça görüldüğünü söyledi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Akyol, Türkiye’de görülme oranı yüzde 1,5 olan ve dünyadaki 125 milyondan fazla kişide rastlanan psoriasis (sedef hastalığı) hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sedef hastalığının kronik seyirli bir hastalık olduğunu ve bu hastalığın fazla bilinen tipinin psoriasis vulgaris adını taşıdığını anlatan Prof. Dr Akyol “Sedef; derinin her tarafında, bilhassa diz-dirsek başta olmak kaydıyla bir zeminde kırmızı renkte kızıllıkların, üzerinde sedefi beyaz renkte pullanmaların görüldüğü bir hastalık tablosudur” dedi.

“Örneğin tüm vücudun kırmızılıkla kaplandığı, üzerinde bazen pullanmaların görüldüğü ya da tüm vücudun püskül diye adlandırdığımız cerahatli lezyonlarla kaplandığı forumlarda da görülebilir.” diyen Akyol, “Bu hastalık sadece deriyi tutmuyor. Örneğin tırnaklarda kalınlaşmalar kabalaşmalar renk değişiklikleri tırnak plağında özellikle tırnak yatağından ayrılması gibi bazı bulgularla da hastalık seyredebiliyor. Sedef hastalığı deriye sınırlı bir hastalık olarak algılanmasına rağmen aslında eklemleri de tutan bir formun olduğunu çok iyi biliyoruz. Psoryatik artit diye adlandırılıyor bu hastaların önemli bir kısmı doğrudan dermatolojiye değil eklem bulguları sebebiyle başka kliniklere de yönlendiriliyor. Oysa dermatologlar psoriasis teşhisi koyduktan sonra eklem bulgularını da tanımlayarak eklem bulgularının takibi açısından uygun yerlere konsültasyon isteyebilir ve hastalığın takiplerini kolaylıkla sağlayabilirler” şeklinde konuşmasını sürdürdü.

Sedef hastalarında kalp ve damar hastalıklarına daha çok rastlanıyor

Sedef hastalığının birtakım hastalıklara neden olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Akyol “Sedef hastası olmayan insanlarla karşılaştırıldığında sedef hastalarında kalp ve damar sisteminde de birtakım hastalıkların sıkça görüldüğünü biz biliyoruz. Yine benzer şekilde bağırsaklarda bir ülseratif kolit ya rejyonel enterit (Crohn hastalığı) diye adlandırılan başka hastalıkların da sedef hastalarında sık görüldüğünü biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sedef hastalığının sebebinin çok açık olmamakla birlikte birtakım genetik ve çevresel faktörlerin bu hastalıkta etken olduğunu söyleyen Akyol her yaştan insanda sedef hastalığının görülebileceğini ama genelde orta yaş insanlarda rastlandığını açıkladı.

Tedavide Işık Tedavisi Yöntemi de Kullanılıyor

Akyol, “Hastalığın tedavisini yaparken tanısını koymak çok zor değil ama birtakım kurallarımız, temel prensiplerimiz var. Genellikle bu hastalarda topikal tedaviler diye adlandırdığımız kremlerle merhemlerle, losyonlarla yaptığımız tedaviler var. Bazı hasta gruplarında bizim fototerapi ya da Işık tedavisi diye adlandırdığımız tedavi yöntemi var. Işık sözcüğünü özellikle vurguluyorum. Çünkü bazı hastalarımız kanserde kullanılan ışın tedavisi ile karıştırabiliyorlar. Bir grup hastalar ki, hastalığın şiddetinin hastaların yaşam kalitelerini çok çok bozduğu hasta grubunu oluşturuyor. Bu hasta grubunda da özellikle bizim konvansiyonel sistemik ilaçlar diye adlandırdığımız birkaç temel ilacımız var. Çok daha zor durumda kaldığımız hasta guruplarında ise biyolojik ajan diye adlandırılan ve sayıları da gittikçe artan çok sayıda yeni ilaçlarımız var. Tabii bu ilaçlar biraz daha yakın takip gerektiren ilaçlar olmakla birlikte sedef hastaları için gerçek umut haline gelmiş ilaçlar olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

Hastalığın yaşam kalitesini etkilediğinin altını çizen Prof. Dr. Akyol, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Sedef hastalığı bütün bunları gözden geçirdiğinizde takiplerinin çok düzenli yapılması gereken bir hastalık grubunu oluşturuyor ve bu hastalığın önemli bir bölümü yalnızca topikal krem ya da merhem şeklinde tedavilerle hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Aslında konvansiyonel tedavi kullanılabilmesine rağmen ya da sistemik ilaçlar kullanılabilecek olmasına rağmen bu hastaların büyük bir çoğunluğu maalesef yalnızca tropikal tedavilerle hayatını idame ettirmeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 17 35
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 17 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 18 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Aston Villa 15 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 17 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12