SAVAŞÇI MEYVE VE SEBZELER

2

Kivi: Kivi, antioksidan açısından ve C vitamini deposu olan bir meyvedir. 2 orta boy kivi tükettiğinizde, günlük almanız gereken C vitaminin yüzde 100’ünü karşılarsınız.

3

Kuşburnu: C vitamini açısında zengindir. Likopen ve A, B, E, K vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, demir gibi sahip olduğu minerallerle vücut direncini artırır. Hücre yenilenmesine katkı sunar. Çayı içilebilir. Diyabet hastaları dışındakiler marmelatını da tüketebilirler.

4

Nar, böğürtlen ve çilek: Antioksidan kapasiteleri yüksek meyvelerdir. Serbest radikalleri (hücrelere saldıran ve hücrelerde büyük değişimlere neden olan moleküller) nötralize ederler. Bağışıklığı aktive ederek virüs ve bakterilerle savaşma gücü de sağlarlar. İçerisinde bulunan şeker miktarından dolayı porsiyon kontrolü sağlanarak tüketilmesi önemlidir.

5

Greyfurt: C vitamini ve antioksidan deposudur. Greyfurt, iltihabı azaltmaya ve vücuttaki serbest radikallerin neden olduğu hasarlarla mücadele etmeye yardımcı olur. Tiroid hastaları ve tansiyon ilacı kullananlar, bu meyveyi doktorlarına danışarak yiyebilirler.

6

Portakal ve limon: İkisi de turunçgiller ailesindendir ve C vitamini deposudur. Kabuklarında bulunan madde, suda kaynatılıp ellere sıkıldığında antiseptik etki sağlar. Bu yüzden dezenfektanlardan sonra corona virüsü için doğal antiseptik olarak da tercihen kullanılabilir.

7

Enginar: Karaciğer dostudur. Karaciğeri güçlendiren enginarın tüketimi arttıkça bağışıklık sistemi de güçlenir. Enginar ayrıca kanı temizleme özelliğine de sahiptir. Bu günlerde bol bol enginar tüketmekte fayda var.

KAYNAK: PEMBENAR