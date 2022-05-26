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Savaş gazileri Türk doktorlarına minnet duyuyor

Yurt dışından Türkiye’ye gelen savaş gazileri, Türk hekimlerine minnet duyuyor. Bursa’da tedavi gören Karabağ Gazisi Samir Aliyev, “1 sene önce, tedavi için geldim. İlk geldiğim zamanlarda hiç oturamıyordum. Dengem bile yoktuk. Şimdi maşallah, doktor ve yetkililerin sayesinde ayağa kalktım. Türk doktorların hepsinden razıyım. Onlar bizim kardeşimiz" dedi.

Sağlık 26.05.2022, 09:27 26.05.2022, 09:43
Savaş gazileri Türk doktorlarına minnet duyuyor

Hizmet, hekim, ileri teknoloji ve coğrafi konum sebebiyle dünyanın birçok ülkesinden sağlık turisti hastası Türkiye’yi tercih ederken, tedavi gören savaş gazileri de Türk hekimlerine minnet duyuyor. Türkiye’de kendisini evinde gibi hissettirdiklerini belirten Karabağ gazisi Samir Aliyev, “1 sene önce, tedavi için geldim. İlk geldiğim zamanlarda hiç oturamıyordum. Dengem bile yoktuk. Şimdi maşallah, doktor ve yetkililerin sayesinde ayağa kalktım. Cihaz ile yürümeye başladım. Topraklarımız 30 senedir düşmanların işgalindeydi. Topraklarımızı geri almak için savaştık. Savaşın 14’üncü günü sniper kurşunu ile omur iliğimden yaralandım. 4-5 ay Bakü’de tedavi gördükten sonra doktorlar Türkiye’den gelen uzmanlar eşliğinde 13-14 kişiyi buraya gönderdiler. Türk doktorların hepsinden razıyım. Onlar bizim kardeşimizdir" şeklinde konuştu.

Romatem Sağlık Gurubu olarak Türkiye’de 17 yıldır fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında hizmet verdiklerini belirten Romatem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinem Çamur, “Biz hastanelerimizde rehabilitasyon anlamında yurt dışından da bir çok hastayı ağırlamaktayız. Yataklı bölümlerimizin yüzde 85’ini yurt dışından gelen hastalar oluşturmaktadır. Dünyada gelişmiş en üstün teknolojiyi tek çatı altında bulundurmaktayız. Bunun yanı sıra, savaş rehabilitasyonu uygulamasını da yapmaktayız. Savaş gazilerini de ağırlamaktayız. Şu an tedavisi devam eden Azerbaycan’dan gelen Karabağ gazisi Bursa’daki hastanemizde tedavi görmektedir. Yaklaşık 15 aydır tüm rehabilitasyon hizmetlerini uyguluyoruz. Gaziler, Azerbaycan devletinin kontrolünde Yaşat Vakfı tarafından güvenli bir şekilde bize gönderildi. Bizde onları burada kendi evlerinde ailelerinin yanında gibi ağırlıyoruz. Tüm ekibimizle elimizden geldiğinin en iyisiyle tedavilerini takip etmekteyiz” dedi.

“Yatarak gelen birçok hastayı yürüyerek taburcu ettik”

Yurt dışından gelenler, Türk hekimlerini çok sevdiğini ifade eden Çamur, “Türk halkının yakınlığı onlara kendi topraklarındaymış gibi hissettiriyor. İki devlet tek millet duygusu içinde onlara rehabilitasyon anlamında üstün teknolojimizi de kullanarak fizik tedavi hizmetleri konusunda kapılarımızı sonuna kadar açmış bulunmaktayız. Kısa süre içerisinde yaklaşık 50’ye yakın Karabağ gazilerini hastanelerimizde tedavi ettik. Birçok hastayı yatak içi aşamadan gelip, yürüme aşamasına geldikten sonra topraklarına ailelerinin yanına taburcu ettik. Bunun dışında hastanelerimizde uzun yıllardın savaş rehabilitasyon konusunda dünyanın bir çok yerinden gelen savaş gazisini ağırladık” diye konuştu.

“Türkiye’nin tercih edilmesi bizim onur ve gururdur”

Türkiye olarak, hizmet, hekim, ileri teknoloji ve coğrafi konum sebebiyle dünyanın birçok ülkesinden sağlık turisti hastasını ağırladıklarını belirten Çamur, “Sadece Türki Cumhuriyetler ve Balkanlardan değil, Amerika’dan, Fransa’dan, Londra’dan Türkiye’ye gelmektedir. Savaş gazilerinin Türkiye’deki temsilcisi olmamız bizim için ayrıca çok büyük onur ve gururdur” şeklinde konuştu.

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