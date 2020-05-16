Sarımsak ve soğan neden kötü nefes kokusuna sebep olur ve bu kokudan nasıl kurtulabiliriz?

Soğan ve Sarımsak aynı familyanın üyeleridir.

Soğan ve sarımsak, Allium adı verilen çiçekli bir bitki ailesine aittirler. Bu ailenin pırasa, arpacık soğan, Frenk soğanı vb. başka üyeleri de vardır. Bu aileye üye tüm sebzeler, aynı karakteristik kötü nefes kokusuna neden olurlar.

Allium familyası neden kötü nefes kokusuna yol açar?

Kötü ağız kokusu (halitosis) birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Allium familyasının neden olduğu kötü ağız kokusu, içeriğindeki sülfürik bileşiklerden kaynaklanır. Bununla birlikte bunların, ağızda bulunan ve kötü ağız kokusuna neden olan bakterilerin gelişimini teşvik ettiği düşünülmektedir.

Sarımsağın yol açtığı kötü kokunun baş müsebbibi “allil metil sülfit” adı verilen sülfürik bir bileşiktir. Bu sülfürik kimyasallar, sindirimle kan dolaşımına karıştıkları için ağzı çalkalama, diş fırçalama gibi önlemler kokunun tamamen giderilmesini sağlamaz. Çünkü kan, vücudumuzun her tarafında dolaşır ve kötü koku nefesimizden hatta gözeneklerimizden dışarı yayılır. Nefesin kötü kokma süresi, bu bileşiklerin vücuttan atılma süresine bağlı olarak değişir. Bu bileşiklerin vücuttan atılma süresi de tüketim miktarına bağlıdır.

Kokudan nasıl kurtulabiliriz.

Ne yazık ki kötü kokudan tamamen kurtulmamızı garanti edecek bir yöntem yoktur. Ancak kokuyu bastırmada, kalıcılığını azaltmada önemli ölçüde yarar sağlayacak yöntemler vardır. Bu yöntemler aşağıda kısaca özetlenmiştir:

1. Ağız hijyeni

Kokuyu tamamen ortadan kaldırmasa da diş fırçası, diş ipi ve dil temizleyici kullanarak, ağızdaki sülfürik bileşiklerden kurtulmak, kokunun hafiflemesine yardımcı olur.

2. Elma

Kötü koku ile mücadelede elma en etkili besinlerden biridir. Elmanın doğal enzimleri, kükürt bileşiklerinin parçalanmasına yardımcı olarak hem kötü kokunun hafiflemesini hem de kokudan daha hızlı bir şekilde kurtulmamızı sağlar.

Kullanım şekli: Sarımsak veya soğan yedikten sonra bir elma yiyebilir ya da bir bardak elma suyu içebiliriz.

3. Maydanoz

Maydanoz keskin kokuları nötralize etme konusunda son derece etkilidir.

Kullanım şekli: Yemeğin üzerine birkaç dal maydanozu iyice çiğneyerek yiyebiliriz.

4. Limon

Sarımsak ve soğan kokusunu azaltmakta limon da etkilidir. Ağızdaki kötü kokulara neden olan bakterileri öldürerek, kokunun hafiflemesini, nefesin ferahlamasını sağlar.

Kullanım şekli: Limonun gövdesine atılacak bir çentikten limon suyu emmek ya da limon suyu ile gargara yapmak kötü kokuları hafifletir. Ayrıca koku tamamen geçene kadar iki üç gün boyunca, günde birkaç defa limon suyu solüsyonu ile gargara yapabiliriz.

5. Çay

Çay, özellikle yeşil çay ve nane çayı sarımsak ve soğanın ürettiği kükürt bileşiklerini yok edebilen polifenoller içerir.

6. Süt

Sütün içindeki yağ, sülfür bileşiklerinin nötralize edilmesini sağlar. Tam yağlı süt, yağsız sütten daha etkilidir.

Kullanım şekli: Sarımsak ve soğan yemeden önce ve yedikten sonra süt içmek kokunun azalmasını sağlar.

7. Karbonat ve elma sirkesi gargarası

Karbonat ağzın pH dengesini korumaya katkı sağlar. Karbonat ve elma sirkesi kötü kokuya neden olan bakterilerin gelişimini engeller.

Kullanım şekli: Bir çay kaşığı karbonat ile bir çay kaşığı tuzu bir bardak ılık suda eriterek ya da yarım yemek kaşığı elma sirkesini bir bardak ılık suya karıştırarak hazırlanacak solüsyonu günde birkaç defa gargara olarak kullanılabiliriz.

8. Kakule

Kötü nefes kokusunu engellemede kakule oldukça güçlü bir bitkidir. Kötü kokuları maskeler ve nefesinizi ferahlatır.

Kullanım şekli: Biraz kakule çiğneyebilir ya da bir iki bardak kakule çayı içebiliriz.

9. Diğer

Nane, karanfil, rezene, anason tohumu ve zencefil de koku ile mücadelede etkilidir. Bunları da çiğneyerek ya da çay olarak tüketebiliriz.

Anason tohumu

Soğan ve sarımsak kötü nefes kokusu yanı sıra kötü vücut kokusuna da yol açar. Terlemeyi azaltmaya çalışmak, sık banyo yapmak, banyo suyuna limon ve gül suyu ilave etmek, kötü vücut kokusu ile baş etmede önerilen yöntemlerdir.

Soğan ve sarımsak doğramanın elde yol açtığı kokunun kalıcılık süresi 6-8 saat arasında değişir. Ancak bol sabunlu suyla yıkamak ve durulama suyuna limon suyu eklemek kokunun daha kısa sürede geçmesini sağlar.