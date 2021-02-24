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Santa Farma’dan anlamlı bağış

Türkiye’nin 75 yıllık köklü ve yerli ilaç firması Santa Farma, Ant Teknik firması ile birlikte, Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) cihazını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalına bağışladı.

Sağlık 24.02.2021, 12:23
2003
Santa Farma’dan anlamlı bağış

“Sağlığa sağlıklı hizmet” anlayışı ile yenilikçi ve değer katılmış ürün geliştirmeyi ve insanlığın kullanımına sunmayı amaçlayan Santa Farma, üniversite sanayi iş birliği projelerine bir yenisini daha ekledi. Santa Farma, bilimsel araştırma cihazlarının Türkiye temsilciliğini yürütmekte olan Ant Teknik firması ile birlikte, Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) cihazını, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalına, bilimsel verilerin artması ve hastaların daha hızlı ve yüksek kalitede hizmet alabilmesi amacıyla bağışladı.

“Genç araştırmacıların eğitimine de büyük katkı sağlayacak”

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı Ekibi adına açıklamada bulunan Doç. Dr. A. Çiğdem Aktuğlu Zeybek, “Doğumsal metabolizma hastalıklarının tanı ve tedavi sürecinin izlenmesi amacı ile klinik araştırmalarda kullanılacak olan yeni HPLC cihazı, aynı zamanda bu konuda çalışma yapmak isteyen genç araştırmacıların eğitimine de büyük katkı sağlayacak” dedi. Çiğdem Aktuğlu Zeybek, konu hakkında şunları söyledi:

Nadir hastalıklar olarak adlandırılan, çoğunluğu ender görülen, ancak özellikle ülkemizdeki akraba evliliklerinin de etkisi ile dünyadaki birçok ülkeye oranla oldukça sık görülen doğumsal metabolizma hastalıkları, ülkemizde çok önemli bir sağlık sorunudur. Bir yandan ender görülmeleri nedeni ile diğer hastalıklara oranla tanı ve tedavi geliştirme süreçlerinde oldukça sorun yaşarken, diğer yandan da araştırmaya oldukça açık olup, bu yönde gelişmelere ciddi ihtiyaç duyulmaktadır. Hastaların tanı ve tedavisinde güçlü ve hızlı bir laboratuvar desteğine sahip olmak çok ciddi önem taşımaktadır. Kromatografik yöntemler, elde edilen sonuçları bakımından güvenilir olmaları, kolay uygulanabilir ve yeni yöntem geliştirmeye açık olmaları nedeniyle doğumsal metabolizma hastalıklarının tanısında etkin olarak kullanılan ve altın standart olarak kabul edilen yöntemlerdir.  “Kliniğimiz, ‘Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı’ ve ‘Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı Laboratuvarı’ ülkemizde bu alanda ilk kurulan merkezlerin başında gelip, gerçekleştirdiği başarılı araştırmalar ile ulusal ve uluslararası alanda referans merkezi olarak kabul edilmektedir. Bağışlanan cihaz sayesinde; bir yandan hastalarımızın tanı, tedavi ve izlem süreçlerine, bir yandan da bilim dünyasına katkı sağlama amacımıza ulaşma yolunda büyük bir adım atmış olacağız.”

Üniversite iş birliklerine devam ediyor

Santa Farma, ürün geliştirme çalışmalarından pazar erişimine kadar işleyen süreçte, kamu-sanayi-üniversite iş birliğinin önemine inanan multidisipliner bakış açısıyla, bilimsel çalışmalara katkı sağlıyor. Üniversitelerle yürütmekte olduğu iş birlikleri sayesinde, hem akademik kadronun teknik anlamda gelişimi hem de ülkemiz için fayda sağlayacak yeni ürünlerin pazara sunulması faaliyetlerinde bulunuyor.

Her daim gelişim ve yeniliğe verdiği önemle üniversitelere teknik alt yapı, cihaz ve teçhizat desteği sunmaya bundan sonra da devam edecek olan Santa Farma, güncel teknolojileri ve gereksinimleri de bu anlamda yakından takip ediyor.

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