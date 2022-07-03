Şanslı hasta

Abdominal (karın) aort nedeniyle takip edilirken pandemi nedeniyle doktor kontrollerini aksatan 67 yaşındaki emekli Cahit Özkan, yüksek tansiyon şikayetiyle başvurduğu İzmir Kent Hastanesinde anevrizma çapının 7.3 cm’ye ulaştığı saptanınca acil olarak ameliyat edildi. Doç. Dr. Cüneyt Narin, “Çapı 6 cm’nin üzerindeki anevrizmaların patlama riski çok yüksek. Her an patlayabilir hasta hayatını kaybedebilirdi, çok şanslıymış” dedi.

Kent Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Narin, yırtılması halinde ölümcül risk oluşturan aort anevrizması için “her an patlayabilecek el bombası” benzetmesi yapıldığını hatırlattı. Hastalığa yakalanma korkusu yüzünden Covid-19 salgın sürecinde pek çok hastanın doktor kontrollerini ihmal ettiğini, Cahit Özkan’ın da bu hastalardan biri olduğunu belirten Doç. Dr. Narin, “Herkes bu hastamız kadar şanslı olamayabilir” diyerek anevrizma konusunda uyarılarda bulundu.

Kapalı yöntemle anevrizmalı damar değiştirildi

Doç. Dr. Narin şöyle konuştu:

“Hastamız 2016’dan bu yana abdominal aort anevrizması ve hipertansiyon nedeniyle hastanemiz izleminde olan bir hastaydı. Anevrizma çapı 5 santimetrenin altında izlenirken son 2 yıl pandemi nedeniyle kontrole gelmemiş. İlaçlarının düzenlenmesi aksamış, sigara içmeye devam etmiş. Hasta geçtiğimiz günlerde ani tansiyon yüksekliği nedeniyle acil servisimize başvurunca yapılan tetkiklerde karın içi aort damarındaki anevrizma çapı 7.3 cm olarak saptandı. Opr. Dr. Kadir Çeviker ve Opr. Dr. Barış Kemahlı ile birlikte hastamızı değerlendirdik, EVAR (endovasküler aort replasmanı) işlemine karar verdik. Sigara içen bir hastanın açık yöntemle karın damarına yönelik ameliyat riski yüksektir, biz de damarı kapalı yöntemle tamir ettik. Karnı açmadan iki kasıktan atardamar yoluyla girerek anevrizmalı damarını yapay damar ile değiştirdik. Hasta bir gün sonra şifayla taburcu oldu."

“Patlarsa hastaların yarısı hastaneye ulaşamadan ölüyor”

Anevrizmada 5.5 cm’nin ameliyat sınırı kabul edildiğini, 6-6.5 cm’nin üzerindeki anevrizmaların patlama riskinin çok yüksek olduğunu belirten Doç. Dr. Narin, “Anevrizma patladığı zaman karın içine kan doluyor ve ölümcül sonuçlar doğuruyor. 6 santimin üzerindeki aort anevrizmalarında yırtılma riski yıllık yüzde 14. Bu oran kadınlarda yüzde 22. Eğer aorta yırtılırsa hastaların hastaneye ulaşmadan yüzde 50’si kaybediliyor. Anevrizmada ailesel geçiş önemli. Ailesinde anevrizma tanısı olanlar, yüksek tansiyon hastaları ve sigara içenler risk grubunda. Gerekli tetkikleri yaptırıp takipte olmak hayati önemde” diye konuştu.

“Verilmiş sadakam varmış”

Korona yüzünden rutin kontrollerini yaptırmadığını belirten Özkan ise, “Verilmiş sadakam varmış. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.