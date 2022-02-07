Şanlıurfa’da üretilen Türkovac aşısı il merkezinde uygulanmaya başlandı

Üretim tesisi Şanlıurfa’da bulunan yerli aşı Türkovac, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlandı.

Türkiye’nin yerli Covid-19 aşısı Türkovac’ın yeni serileri Sağlık Bakanlığı tarafından dağıtılmaya başlandı. Üterim merkezi Şanlıurfa’da bulunan aşı, bugün itibariyle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlandı. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Abdullah Solmaz salgınla mücadelede tek silahın aşı olduğunu belirterek, “Şanlıurfa’da üretilen milli aşımız Türkovac’ı bekleyen vatandaşlarımız, bu günden itibaren Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aşılarını yaptırabilir. Aşı zamanı gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz” ifadesini kullandı.