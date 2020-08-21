Şanlıurfa’da kuralları ihlal edenler yurtlara yerleştirilecek
ŞANLIURFA GENELİNDE ALINAN GENİŞ ÇAPLI KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA, EVDE İZOLASYON TEDBİRİNİ İHLAL ETTİĞİ BELİRLENEN VATANDAŞLARIN, KARANTİNA SÜRECİNİ TAMAMLAMAK ÜZERE ZORUNLU OLARAK TUTULACAKLARI KARANTİNA YURTLARI HAZIR HALE GETİRİLDİ.
Şanlıurfa genelinde alınan geniş çaplı korona virüs tedbirleri kapsamında, evde izolasyon tedbirini ihlal ettiği belirlenen vatandaşların, karantina sürecini tamamlamak üzere zorunlu olarak tutulacakları karantina yurtları hazır hale getirildi.
Maşuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci yurdunda bazı odalar, izolasyon tedbirlerini ihlal edenlerin zorunlu olarak tutulacağı yerler olarak belirlendi. Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılan yurtlardaki yatak çarşafları değiştirildi. İlk etapta 16 kişiye yetecek kadar hazır hale getirilen yurt odalarında zorunlu karantinaya tabi tutulacak vatandaşlar, 14-22 gün süresince burada kalmak zorunda olacak. Yurtlarda karantina tedbirine tabi tutulanlar, ortak duş ve televizyon salonundan faydalanacak. Yurt odalarında buzdolabı, klima ve televizyon bulunmuyor.
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