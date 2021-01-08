Şanlıurfa’da harita iki ayda yeşile döndü

Şanlıurfa’da hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise Cuma gününden başlayarak Pazartesi saat 05.00’a kadar kesintisiz olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası korona virüs haritası yeşile döndü.

Şanlıurfa’da korona virüs ile ilgili yapılan sıkı denetimler ve alınan önlemler meyvelerini vermeye başladı. Yaklaşık iki ay önce kırmızı olan korona virüs haritası, kısa sürede yeşile döndü.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu, korona virüs salgınında gelinen son durumu değerlendirdi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında, video konferans yöntemiyle toplanan İl Pandemi Kurulunda, hafta sonu ve gece devam eden sokağa çıkma kısıtlamaları, bulaşma riski yüksek olan mekanların kapalı tutulması ve sürdürülen sıkı denetimler sonucu ortaya çıkan tablo masaya yatırıldı. Tedbirlerin sıkı tutulduğu sürece bulaşma ve vaka sayılarında azalma olduğunu ortaya çıkan verilerden rahatlıkla görebildiklerini belirten Vali Erin, riskli alanlarla ilgili tedbirler almaya devam ettiklerini ifade etti. Salgınla mücadelede görevli tüm kamu çalışanlarının büyük bir sorumluluk üstlendiğini hatırlatan Vali Erin, tedbir ve denetim faaliyetlerinde rehavete yer olmadığını, ilk günkü titizlikle faaliyetlerin sürdürülmesinin önemli olduğunu söyledi. Salgınla mücadelede sağlık çalışanlarından sonra en büyük çabayı denetim ekiplerinin gösterdiğini kaydeden Vali Erin, günde bin 500 ile 2 bin arası personelin iş yeri, alan ve izolasyon denetimi yapmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Şanlıurfa’da alınan önlemler sonrası yaklaşık iki ay önce kırmızı olan harita tamamen yeşile döndü.