Şanlıurfa’da evde aşı uygulaması başladı

Korona virüs salgınına karşı toplumsal bağışıklığı en üst seviyeye çıkarmak amacıyla ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları hızla devam ederken, Şanlıurfa’da randevusuz aşı uygulamasından sonra evde aşılama çalışmaları da başlatıldı.

Kamu, üniversite ve özel hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve halkın yoğun şekilde bulunduğu noktalarda oluşturulan mobil aşı istasyonlarından sonra aşılamanın yaygınlaşması amacıyla evde aşı uygulaması başlatıldı. Şanlıurfa il merkezi ve kırsal mahalleler ile tüm ilçelerde başlatılan evde aşı uygulamasına, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde 150 ekip katılıyor. Yapılan planlama doğrultusunda 15 Temmuz 2021’e kadar tüm mahalleleri ev ev dolaşacak olan ekipler, vatandaşlara salgın karşısında aşılanmanın önemini anlatarak, toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla aşılanmalarını sağlayacak.

Pazar günleri hariç, haftanın altı günü devam edecek aşılama çalışmasında görevli olanlar, Sağlık Müdürlüğü personel kimliği taşıyacak.