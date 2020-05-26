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Sancaktepe'deki pandemi hastanesi açılış için gün sayıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sancaktepe ve Yeşilköy Havalimanı’nda yapımına başlanan salgın hastanelerinde sona gelindi. İlk olarak 29 Mayıs Cuma günü açılacak olan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi havadan görüntülendi.

Sancaktepe'deki pandemi hastanesi açılış için gün sayıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Sancaktepe ve Yeşilköy Havalimanı’nda yapımına başlanan salgın hastanelerinde sona gelindi. İlk olarak 29 Mayıs Cuma günü açılacak olan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi havadan görüntülendi.

26 Mayıs 2020 Salı 10:14
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Sancaktepe'deki pandemi hastanesi açılış için gün sayıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Nisan'da düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu. Açıklamanın ardından 9 Nisan'da hastanelerin inşaatına hızla başlandı. Kısa sürede çok yoğun bir çalışmayla sona gelinen her bir hastane inşaatında 4 bin işçi 3 vardiya şeklinde çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sancaktepe'deki hastanenin adını Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Yeşilköy Havalimanı'ndaki hastanenin adını da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi olarak açıklamış, hastane isimlerinin tabelası geçtiğimiz günlerde hastanelerin girişine asılmıştı. Erdoğan son olarak Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin 29 Mayıs'ta, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin 31 Mayıs'ta hizmete açılacağını açıklamıştı. İlk olarak 29 Mayıs Cuma günü açılacak olan Sancaktepe'deki salgın hastanesi havadan görüntülendi. Çevre düzenlemesi ve yol çalışmaları tamamlanmak üzere olan ve tam teşekküllü hastane olarak inşa edilen salgın hastanesi artık açılmak için gün sayıyor.

Toplam 18 bin metrekare

Kısa sürede tamamlanan salgın hastaneleri kalitesi ve özellikleriyle de göz dolduruyor. Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi 70 bin metrekare kapalı alan olmak üzere toplamda 184 bin metrekare alana kuruldu. Hastane 2 bölüm halinde 8 bloktan oluşuyor. 1005 artı 5 yatak kapasiteli hastanenin her odası ise tek kişilik olarak hazırlanırken, yine her oda ihtiyaç halinde yoğun bakım odasına dönüştürülebiliyor. Ameliyathaneleri MR odaları, triyaj odaları, laboratuvarlar, anjiyo, ultrason, çamaşırhane, yemekhane gibi bir hastanede bulunması gereken son teknoloji bütün imkanların bulunduğu salgın hastanesi, tam teşekküllü bir hastane alt yapısına sahip. Tek katlı ve son teknoloji ile donatılmış hastanede, tek kişilik odalarda hasta ve hasta yakınının rahat etmesi için her türlü konfor düşünülmüş. Odalar; televizyondan refakatçi koltuğuna, banyosundan lavabosuna her detay dikkat edilerek hazırlanmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan her iki salgın hastanesinin bilinen salgın hastaneleri gibi salgın sonrası yıkılmayacağını belirterek, "Bunlar geçici bir sahra hastanesi değildir. Bunları kalıcı özellikte inşa ettik" ifadelerini kullanmıştı.

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