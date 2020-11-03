Sanat ve doktorluk bir araya geldi: Gülüş tasarımı

Yüz estetiğinin en önemli unsuru, düzgün dişler ve dişleri ortaya çıkaracak güzel bir gülümse. Bu konuda herkes yeterince şanslı olmayabiliyor. Ancak güzel bir gülüşe ve dişlere sahip olmak imkânsız değil. Bu kapsamda diş hekimliği ile sanat bir araya geldi ve ‘Gülüş Tasarımı Uygulaması’ ortaya çıktı. Böylelikle kişiye uygun ve doğal olacak bir şekilde ten rengi, yüz şekli, dudaklar, dişler ve diş etleri gibi çevre dokular dikkate alınarak gülüş tasarlanıyor.

‘Kişiye özel’

Gülüş tasarımı hakkında bilgi veren Estetik Diş Hekimleri Akademisi Derneği (EDAD) üyesi Arzu Yalnız , “Gülüş tasarımı, doktorluk ile sanatın beraber uygulanarak, kişiye özel ideal gülüşü yenilemektir. Burada kişiye özel tabiri çok önemli. Çünkü amacımız herkese standart bir gülüş tasarımı yapmak değil kişiye özel, doğal görünümlü bir sonuç almak” dedi.

Bazı insanlar için yalnızca diş beyazlatmayla hastanın gülüş estetiği sağlanılabilirken bazı kişilerde dişlere müdahale etmek gerektiğini belirten Zogun, “Arka dişlerini kaybetmiş olan kişilerin arka dişlerine ve yanaklara yapılacak destek ile gülüş estetiği sağlanabilir. Öte yandan gülüş tasarımında diş ve diş etinin birbiriyle uyumu da oldukça önemlidir. Diş ile diş etinin aynı oranda görünmesi gerekir” dedi.

Nasıl yapılıyor?

Arzu Yalnız , gülüş tasarımı süreçlerini ise şöyle özetledi: “Hastanın yüz şekli, ten rengi, güldüğünde oluşan dudak şekli gibi bir takım kriterleri kaydederek hekim buna göre bir takım çalışmalar yapar. Hastaya ait birçok diş formu, diş boyu, birkaç diş dizilimi öncesinden tespit edilip, laboratuvar ortamında bir takım çalışmalar gerçekleştirilerek prova yapılır. Birçok seçenekli çalışma yapılarak dişler hastaya uygulanmış gibi kişinin fotoğrafı üzerinde çeşitli modellemeler yapılır. Hasta ve hekim bu çalışmalar doğrultusunda karşılıklı olarak hangi model ve hangi renk olacağına birlikte karar verir.”

Hollywood starlarının izinde

Son yıllarda Hollywood gülüşü isteyenlerin oranının artığını belirten Arzu Yalnız , “Hollywood Gülüşü, dişlerin görünürlüğünün artırarak ve dudakları daha hacimli göstererek kişilerin Hollywood yıldızları gibi gülmesini amaçlayan bir tedavi. Özellikle önde yer alan iki dişin biraz daha uzatılarak daha genç bir görünüm sağlanıyor. Görünümünde pozitif etki yaratmak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri de bu tip uygulamalar” diye konuştu