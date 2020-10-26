Sanal toplantılar öncesi cilt bakım önerileri

Hayatımızdaki değişimlere uyum sağlamaya çalıştığımız yeni dönemde neredeyse hepimiz toplantılarımızı internet üzerinden yapmaya alıştık. Dışarıya çıkarken gösterdiğimiz gibi, özenle kamera karşısına geçtiğimiz bu toplantılardan önce en hızlı şekilde tazelenmenin yolu akıllı maske terapisinden geçiyor. İsveçli güzellik teknoloji markası FOREO’nun sunduğu akıllı maske terapisi cihazı UFO ile entegre çalışan yepyeni Farm to Face koleksiyonunda yer alan Bulgarian Rose maske, içeriğindeki Bulgaristan'dan gelen doğal gül suyu ve jojoba tohumu sayesinde SPA kalitesindeki bakım ritüeli ile sadece saniyeler içinde cildinizin ışıltısını ortaya çıkıyor.

Mart ayından bu yana hayatımız çok değişti. Bir yandan yeni bir dünya düzenine alışmaya bir yandan da iş yaşamımızı aynı yoğunlukta sürdürmeye çalışıyoruz. Ofise dönen evlerimizde mesai yaparken, toplantı ve görüşmelerimize de online platformlar üzerinden aralıksız devam ediyoruz. Bu sanal toplantılarda da tıpkı dışarıda yaptığımız toplantılar gibi şık ve bakımlı görünmeye özen gösteriyoruz. Konferans görüşmelerde yüzümüze odaklanan kameralar nedeniyle cildimizin daha sağlıklı, tazelenmiş ve ışıltılı görünmesini istiyoruz. İsveçli güzellik teknoloji markası FOREO, akıllı maske terapisi cihazı UFO ile entegre bir şekilde çalışan doğal içerikli Farm to Face koleksiyonundaki Bulgarian Rose maske, online toplantılar öncesinde sadece saniyeler içinde cildinizi besleyerek sizi adeta toplantıların parlayan yıldızı yapıyor.

Peki sanal toplantı öncesi nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle düzgün bir arka fon seçmeli, mümkünse arkanızdan herhangi birinin geçemeyeceği, düzgün ışık alan bir yerde oturmalısınız. Toplantı sırasında ayağa kalkmamak, görüntüden çıkmamak için notlarınızı, evraklarınızı, kaleminizi ve hatta içeceğinizi bile hazırlamalısınız. Sanal toplantılarda en sık karşılaşılan durumlardan biri sadece kameradan görünen kıyafetlerin şık olması… Pijama ya da eşofman üstüne giydiği şık bir bluzla toplantıya katılanlarımızın sayısı hiç de az değil. Ancak bu konuda risk almamak gerekiyor. Herhangi bir nedenle ayağı kalkmanız gerekirse ya da kamera bir şekilde yön değiştirirse diye düşünüp kamera önü şıklığınızı tamamlamalısınız. İlk başta bu size angarya gibi görünse de giyinip ayna karşısına geçtiğinizde kendinizi daha iyi hissedecek ve motive olacaksınız. Aynı şekilde toplantı öncesi birkaç dakikanızı alacak bir maske terapisi uyguladığınızda cildinizin ışıltısını ortaya çıkarabilir, ardından da hafif bir makyajla doğal güzelliğini gözler önüne serebilirsiniz.

İpeksi bir cilt için özel maske terapisi

Akıllı maske terapisi cihazı UFO ile entegre çalışan, dermatologlar tarafından test edilmiş Farm to Face maske koleksiyonunda yer alan yeni hydrocell Bulgarian Rose maske, donuk ve kuru ciltleri sadece dakikalar içinde canlandırıp besliyor. Bulgaristan'dan gelen doğal gül suyu ve jojoba tohumu yağı içeren Bulgarian Rose maske, cilde ihtiyaç duyduğu nemi ve ışıltıyı kazandırıyor. Gül suyunun, canlandırıcı ve nemlendirici etkileriyle cildin tazelenmesine; jojoba tohumu ise gözenekleri tıkamadan veya yağlı bir his bırakmadan cildin yağ dengesini geri kazanmasına yardımcı oluyor. Narin çiçek notalarının başrolde olduğu kokusuyla da fark yaratan Bulgarian Rose maske, sülfat, SLS, SLES, parabenler, formaldehit, formaldehit maddeler, ftalatlar, mineral yağ, retinil palmitat içermiyor.

Maskenin bileşenlerini cildinize aşılıyor

Akıllı maske terapisi cihazı UFO, etkili sonuçlar sunarken sizi şımartan SPA kalitesinde bir bakım terapisini evinize getiriyor. Akıllı telefonlara indirilebilen “FOREO For You” uygulamasıyla senkronize edildiğinde kullandığınız maskeye uygun program otomatik olarak devreye alarak saniyeler içinde mükemmel bir bakım sunan UFO, Hiper İnfüzyon Teknolojisi sayesinde maske terapisinden en iyi şekilde yararlanabilmeniz için cildinizin sıcağa ve soğuğa verdiği doğal tepkilerin yanı sıra T-Sonic™ titreşimlerin gücünü kullanıyor. Bu akıllı cihaz, termoterapi moduyla cildinizi 45 dereceye kadar yavaş yavaş ısıtarak maskenin aktif bileşenlerin aşılanmasını sağlarken, cildinizi canlandırıyor, gözeneklerin görünümünü azaltıyor. Kriyoterapi sayesinde ise cildinizi 5 dereceye kadar soğuturken yüzünüzdeki şişlikleri azaltarak, aktif maske bileşenlerinin cilde derinlemesine nüfuz etmesine yardımcı oluyor.

Profesyonel bir bakım olan LED ışık terapilerini de barındıran UFO, bu terapiyi her maske için belirli süreyle uyguluyor. Mavi LED ışık terapisi, kan dolaşımı hızlandırırken daha sağlıklı bir görüntü için cilt kusurlarını azaltıyor. Kırmızı LED ışık terapisi, yaşlanma etkilerini hafifletip vücudun ekstra kolajen salgılamasına sağlıyor. Yeşil LED ışık terapisi ise ciltteki ton farklılıklarını minimize ederek küçük noktaları kaybediyor. Bu üstün cihaz maskelerin aktif bileşenlerinin yanı sıra kullandığınız serum, jel ve krem gibi cilt bakım ürünlerinin cildiniz tarafında daha iyi emilmesini sağlayarak cilt bakım ürünlerinizden maksimum verim almanızı sağlıyor.

Işığa duyarlı ciltler dahil tüm cilt tiplerinin güvenle kullanabileceği FOREO UFO 1.699 TL ve6’lı paketlerdeki Bulgarian Rose maske ise 169 TL’den satışa sunuluyor.