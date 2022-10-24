Samsun’un sağlık kadrosuna 92 yeni hekim

SAMSUN (İHA) – Sağlık Bakanlığı tarafından 3. dönem atama kurasında ildeki hastanelere 78 hekim ataması yapıldı. Devlet hizmet yükümlülüğü kurasında açılan kadrolarla birlikte, Samsun’a atanan hekim sayısı 92’ye yükselecek.

2022 yılı 3. dönem atama kurasında Samsun kamu hastanelerine 78 hekim ataması yapıldı. Devlet hizmet yükümlüğü kurasında açılan kadrolarla birlikte, Samsun’a atanan hekim sayısı 92 olacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen, 2022 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama ve sonucunda Samsun’a 78 yeni hekimin ataması yapıldı. Yakın zamanda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 107. Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurasıyla açılan kadrolarla birlikte, şehre atanan hekim sayısı 92’ye yükselecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Sağlık Bakanlığımız tarafından ilimize ilk defa ve yeniden atama kurası çerçevesinde 78 yeni hekim ataması yapıldı. 107. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlüğü Kurası sonucunda Sağlık Bakanlığımız tarafından ilimize verilen 14 yeni hekim kadrosuyla birlikte, atanan hekim sayımız 92’ye yükselecek. Bu hekimlerimizin 72’sinin uzman hekim ve uzman diş hekimlerimizden oluşması ilimiz adına sevindirici bir durum. Göreve başlayan ve yeni açılan kadrolarla birlikte 92 hekimimizin 38’i ilçelerimizde 54’ü ise merkezdeki hastanelerimizde görev yapacaklar. İl merkezinde görev yapacak hekimlerimizin neredeyse yüzde 75’inin atamasını Samsun Eğitim Araştırma ve Gazi Devlet Hastanelerimize oldu” dedi.

Atamaların detayını da paylaşan Oruç, “Bu planlamayla hem ilçe hastanelerimizde sunulan sağlık hizmetini genel cerrahi, kadın doğum, dahiliye, kardiyoloji, ortopedi, nöroloji ve çocuk sağlığı gibi dallarda yapılan atamalarla güçlendirmeyi, ilçeden merkeze gelen hasta grubumuzu azaltmayı hem de il merkezinde hasta yükünün neredeyse yüzde 90’ını çeken iki hastanemiz olan Eğitim Araştırma ve Gazi Devlet Hastanelerimizde daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunmayı, artan MHRS randevu sayılarıyla da halkımızın daha kolay randevuya ulaşır hale gelmesini hedefledik. Bundan sonraki atama dönemiyle ilgili olarak da şimdiden bakanlığımızla temasa geçerek, her gün büyüyen gelişen, sağlık ihtiyaçları artan şehrimizin ihtiyaçlarına göre planlamalarımızı yapmaya devam ediyoruz. Atamaları yapılarak göreve başlayacak tüm yeni ekip arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz diyor, atamaların ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Samsun’a yeni atanan hekimlerden 65’i uzman hekim, 14’ü hekim, 7’si uzman diş hekimi ve 6’sı da diş hekimi olarak dikkat çekti.