Samsun’un ’mavi’ye yolculuğu

Ülke genelinde olduğu gibi Karadeniz’in incisi Samsun’da da vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor. Bu kapsamda Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, pandeminin ildeki haftalık seyri ve yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın talimatları doğrultusunda ilde sürdürülen pandemi mücadelesinde bu hafta, bir haftalık aradan sonra önemli bir adım atıldığını, vaka insidans hızının yüz binde 97,1 oranından, yüz binde 55,6 oranına kadar gerilediğini dile getiren Oruç, "Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı verilere göre bu hafta en çok vaka düşüşü yaşayan iller arasında yerimizi aldık" dedi.

50 yaş üstü vatandaşların aşılanmasının da dün itibariyle başlandığına değinen, Muhammet Ali Oruç, "İlimizde, bugüne kadar yapılan 586 bin dozun üzerinde aşının da olumlu etkisiyle, artık ilimizde aşının bize kattığı gücü net bir şekilde hissetmeye başladık. Bu gücün oluşturduğu koruma kalkanıyla sıfır vaka görülen ilçelerimiz de olmaya başladı. Geçtiğimiz hafta sıfır vaka görülen Yakakent ilçemiz bu özelliğiyle, Turuncu ilimizin mavi ilçesi oldu, hepimize moral verdi ve bundan da önemlisi ilimizde hiç kırmızı ilçemiz kalmadı" diye konuştu.

"Samsun maviye olan yolculuğunda daha dikkatli olmalı"

Normalleşme dönemine geçilen bu dönemde Samsun halkının daha dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Her ilçemiz aşının gücünü kullanma ve önlemlere uyum oranlarına göre tabloda yerlerini aldığı ve kendi korona hikâyesini yazdığı bu süreçte, özellikle bu ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızın Samsun maviye olan yolculuğunda daha dikkatli olmalı. Normalleşme dönemine geçtiğimiz bugünlerde ilimiz için daha da önem arz ediyor. Tüm Samsunlulardan beklentimiz, virüsün ne kadar kolaylıkla ilçeler arasında geçiş yaptığını ve vaka sayısını artırdığını unutmamaları; kesinlikle bu rakam düşüşünden dolayı rehavete kapılmamaları ve aşının koruma kalkanı toplumun en azından %60-70’ine ulaşana kadar önlemlere azami düzeyde uymaları. Aşı sırası gelen yakınlarını aşı olmaları için yönlendirmeleri ve destek olmaları. Aşı Covid 19’a karşı en büyük silahımız. Biz Sağlık İl Müdürlüğü olarak aşı çalışmalarımıza Sağlık Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda hızla devam ediyoruz. İnşallah bu etkin aşı çalışması ve önlemlere uyum sayesinde nüfusumuzun büyük bir kısmını aşılayıp, önümüzdeki aylarda koronadan uzak, şehrimizin, esnafımızın, öğrencilerimizin rahat bir nefes aldığı yaz günlerine hep beraber ulaşacağız" ifadelerini kullandı.