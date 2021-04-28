Samsun’un en riskli ilçesi Asarcık’ta her 140 kişiden biri pozitif

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açıklanan 17-23 Nisan insidans tablosuna göre en riskli ilçe yüz binde 712,3 vakayla Asarcık oldu. Tabloya göre 16 bin 706 nüfuslu ilçede 119 korona virüsü vakası bulunuyor. Bu da her 140 kişiden birinin virüslü olduğu anlamına geliyor.

Yayınlanan tabloda Asarcık’ın ardından en yüksek riskli ilçelerin yüz binde 671,4 ile Terme, 620,5 ile Yakakent, 573,9 ile Tekkeköy ve 551,9 ile İlkadım olduğu görülüyor. Yüz binde 183 vakayla Ladik, 274,5 vakayla Vezirköprü ve 318,4 vakayla Alaçam ise en az riskli ilçeler olarak görülüyor.

Tabloda ayrıca 17-23 Nisan tarihleri arasında 13 ilçede vakaların azaldığı yer alıyor. Vakaların arttığı dört ilçe ise yüzde 18,99’la Asarcık, yüzde 22,73 ile Yakakent, yüzde 1,66 ile Canik, yüzde 10,69 ile Vezirköprü oldu.