Samsunlu sağlıkçılar deprem bölgesinde yara sardı

Samsun’dan gönüllü olarak deprem bölgesine giden yüzlerce sağlık çalışanı, depremzedelerin yaralarını sardı ve onlara şifa dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin akabinde Türkiye’nin farklı bölgelerinden kurumlar yardım etmek için seferber oldu. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ise deprem bölgesi için yaptıkları faaliyetleri paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak tüm sağlık çalışanlarımızla bu özverili mücadelede en ön safta yerimizi aldık ve hem deprem bölgesinde hem ilimizde depremzedelerimiz için hizmet vermeye çalıştık. Bu zor mücadelede büyük gayret gösteren ve depremde zarar gören kardeşlerini, kendi ailelerinin üstünde tutarak hizmet sunarken, adeta Samsunlunun kalbinin depremzede kardeşleri için sağlık çalışanlarıyla birlikte atmasını sağlayan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Samsun UMKE ve 112 ekiplerimiz deprem haberini aldıktan sonra 1,5 saat içinde hazırlanarak yola çıktı ve bölgeye giden ilk ekipler arasında yer aldı. Bölgeye giden ilk ekiplerden sonra gönüllü görev yapmak isteyen sağlık çalışanlarımıza bir çağrıda bulunduk. Bu çağrıya ilk etapta 700’ün üzerinde çalışanımız olumlu yanıt verdi ve önce 1. grup olarak 189 çalışanımızı, daha sonra da 2. grup olarak teknik personellerimizle birlikte 159 çalışanımızı bölgeye gönderdik. Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Hayat illeri başta olmak üzere deprem bölgesinde 600’e yakın personelle hizmet verdik. Halen 386 çalışanımız bölgede hizmet vermeye devam ediyor" denildi.

Açıklamanın devamında şu bilgiler verildi:

"Bölgeye sadece sağlık çalışanı desteği sağlamadık, Adıyaman’a sahra hastanemizi gönderdik, sahra çadırlarımızı kurduk, ayrıca 2 tır ve 3 nakil aracımızdan oluşan araç filomuzla Jeneratör, tıbbi ve sarf malzeme, sedye ve tekerlekli sandalye gibi gerekli ekipmanların naklini sağladık. İlimize gelen depremzede vatandaşlarımıza yönelik ’Samsun Depremzede İletişim Hattımızı’ kurduk. Bu hattımızla sağlık hizmeti ve psikososyal destek çalışmalarımızı yürüttük. Kurduğumuz 23 Mobil Destek Ekibi ve 70 kişilik Destek Grubumuzla ilimizdeki deprem mağduru vatandaşlarımızı kaldıkları otellerde ve evlerde ziyaret ettik sağlık kontrollerini yaptık. İlimize gelen ve yatarak tedavi görmesi gereken hastalarımızın tedavisine hastanelerimizde başladık. 15 Şubat tarihi itibariyle 96 depremzede vatandaşımızı ilimizde tedavi gördü. Depremzede vatandaşlarımızın randevusuz ve hızlı şekilde muayene / psikososyal destek hizmeti alması için Samsun Eğitim Araştırma Hastanemiz Ana Bina, Atakum Ek Hizmet Binası ve Ruh Sağlığı Hastanelerimizde ’Afet ve Travma Polikliniklerimizi’ hizmete açtık."