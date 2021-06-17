Samsun’daki vaka sayısı 46,60’a düştü

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun’da geçen hafta 49,40 olan vaka sayısının 46,60’a düştüğünü söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de illere göre haftalık vaka sayısı (100 binde) rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Samsun’da 29 Mayıs-4 Haziran arasında 100 binde 49,40 olan vaka sayısı 5-11 Haziran arasında 100 binde 46,60’a düştü.

Vaka sayılarının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Vali Zülkif Dağlı, şunları söyledi:

“Değerli Samsunlular; korona virüsü vaka sayılarında uzunca bir süredir devam eden düşüş eğilimi, hızı azalmakla birlikte bu hafta da sürdü ve 100 bin kişide 46,60 vaka oranına kadar indik. Sizlerin tedbir ve kurallara gösterdiği hassasiyetin bir göstergesi olan bu rakamların son günlerde iyice hızlanan aşılama çalışmalarımızla birlikte çok daha aşağılara ineceğine inancımız tam. Ancak bu noktada, aşılamayla toplumsal bağışıklık henüz tam olarak kazanılmamışken, havaların ısınmasının ve aşılama çalışmalarından gelen güzel haberlerin etkisiyle rehavet oluşmasına fırsat vermemenizi özellikle istirham ediyor, sağlıklı günler diliyorum.”