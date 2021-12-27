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Samsun’da SMA ile savaş: “Evlilik öncesi SMA taraması Samsun’da başladı”

Spinal müsküler atrofi (SMA) hastalığının önlenmesine yönelik çiftlerin evlilik öncesi tarama programından geçmesini sağlayacak uygulama Samsun’da başladı.

Sağlık 27.12.2021, 15:12
Samsun’da SMA ile savaş: “Evlilik öncesi SMA taraması Samsun’da başladı”

Spinal müsküler atrofi (SMA) hastalığının önlenmesine yönelik çiftlerin evlilik öncesi tarama programından geçmesini sağlayacak uygulama Samsun’da başladı.

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Yeni evlenecek çiftlerimize ve anne baba olmayı planlayan ailelerimize seslenmek istiyorum. Lütfen ücretsiz olarak yapılan SMA testlerini mutlaka yaptırın. Basit bir kan testiyle bu hastalığı ortaya çıkmadan tespit edebiliriz” dedi.

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde başlatılan SMA tarama testi uygulaması Samsun’da faaliyete geçti. Anne baba olmayı planlayan kişiler Canik Belediye Evleri Aile Sağlığı Merkezine gelerek burada kan testi verdi. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan kan testleri Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Genetik Hastalıklar Tarama Laboratuvarında gönderiliyor. Testler üzerinde çalışılarak sonuçlar süratle ailelere bildiriliyor.

“SMA hastalığı ile savaşı bugün itibaroyla başlatıyoruz”

Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz hale getirilen SMA testleri hakkında bilgi veren Samsun Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Sağlık Bakanlığımız tarafından ülke çapında evlenmek üzere olan ya da evlenmiş ve çocuk sahip olmayı planlayan çiftlerimize yönelik bir SMA Tarama Programı başlatıldı. Biz de bu program çerçevesinde Samsun olarak Sağlık Bakanlığımız önderliğinde SMA hastalığı ile savaşı bugün itibarıyla başlatıyoruz. Artık çiftlerimiz tüm aile sağlığı merkezlerimizde ücretsiz olarak SMA testlerini yaptırabilecekler. Sağlık Bakanlığımızın çalışmadaki amacı, bebeklerimizde ortaya çıkabilecek muhtemel bir hastalığı, ortaya çıkmadan tespit etmek, ailelerimizi bu konuda bilgilendirmek, onlara danışmanlık yapmak ve SMA gibi zorlu bir hastalıkla bebeklerimizin, ailelerimizin yüz yüze kalmasına izin vermemek” açıklamasında bulundu.

Testleri öncelikle baba adaylarımız yaptıracak”

Bu testin gönüllü bir çalışma olduğunu ifade eden Müdür Oruç, "Ailelerimizin testi yaptırma zorunluluğu bulunmuyor. Ama biz tüm anne ve baba adaylarımızın SMA Tarama Programında bize destek olmasını ve bebeklerini sağlığı için mutlaka testlerini yaptırmalarını istiyoruz. Testler öncelikle baba adaylarımıza yapılacak. Onların sonuçlarına göre gerek görülürse anne adaylarımıza da test yapılabilecek. Testlerin kolay bir şekilde tamamlanması için anne baba adaylarımızın Aile Sağlığı Merkezlerimize gelmesi ve talepte bulunması yeterli. Aile Sağlığı Merkezlerimizde görevlilerimiz tarafından alınacak kan örnekleri Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Genetik Hastalıklar Tarama Laboratuvarında çalışıp, sonuçlar süratle ailelerimize bildirilecek” diye konuştu.

“Samsun’da SMA hastası 32 çocuğumuz bulunuyor”

Samsun’da bulunan SMA’lı çocukların takiplerinin yakinen yapıldığını ifade eden Oruç, "Bu çocuklarımızın takibini hekimlerimiz ve evde sağlık ekiplerimiz yakinen yapıyorlar. Onlar bizim evlatlarımız, çektikleri sağlık sıkıntıları ve sorunlar hepimizi üzüyor. Ailelerinin yanında olmaya çalışıyoruz ama bu zorlu mücadelede onların yükü de ağır. Bu nedenle, yeni evlenecek çiftlerimize ve anne-baba olmayı planlayan ailelerimize seslenmek istiyorum. Lütfen ücretsiz olarak yapılan SMA testlerini mutlaka yaptırın. Basit bir kan testiyle bu hastalığı ortaya çıkmadan tespit edebiliriz. Bu işlem için aile sağlığı merkezlerimize başvurmanız yeterli. Bu konuda yanımızda olun, sağlıklı nesiller için hep beraber çabamızı gösterelim” şeklinde konuştu.

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