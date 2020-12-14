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Samsun’da “Kovid-19 Whatsapp Hattı” hizmete girdi
Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hasta ve temaslı kişilerin filyasyon, ilaç temini ve evde test süreçleriyle ilgili yaşadıkları sorunları internet üzerinden online iletmeleri için kurulan “Kovid-19 Whatsapp Hattı” hizmete girdi.
Sağlık 14.12.2020, 14:10
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Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hasta ve temaslı kişilerin filyasyon, ilaç temini ve evde test süreçleriyle ilgili yaşadıkları sorunları internet üzerinden online iletmeleri için kurulan “Kovid-19 Whatsapp Hattı” hizmete girdi.
Hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek hatta, vatandaşlarımız telefonlarına hattımızın 0 (362) 311 25 22 nolu telefonu kaydederek, Whatsapp uygulaması üzerinden mesaj yoluyla ulaşabilirler.Kovid-19 Bilgi ve Danışma Hattı’na destek olmak üzere kurulan ve özellikle hastaların filyasyon, ilaç temini ve evde test süreçlerinde yanlarında olmayı hedefleyen Kovid-19 Whatsapp Hattı, kendisine iletilen bilgileri değerlendirip ivedilikle ilgili birimlere aktararak çözüm sürecinde aktif rol alacak.
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