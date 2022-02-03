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Samsun’da KETEM sayısı 6’ya çıkıyor

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, “Pandemi sonrası dönemde kronik hastalıklarda artışlar yaşanmaması için, aşının bize kattığı güçle, koronayı sağlık gündemimizin birinci maddesi olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Bunun ilk adımı olarak Vezirköprü ilçemizde de yeni bir kanser tarama merkezimizi hizmete açıyor ve ilimizdeki KETEM sayısını 6’ya çıkarıyoruz” dedi.

Sağlık 03.02.2022, 14:16
Samsun’da KETEM sayısı 6’ya çıkıyor

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, “Pandemi sonrası dönemde kronik hastalıklarda artışlar yaşanmaması için, aşının bize kattığı güçle, koronayı sağlık gündemimizin birinci maddesi olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Bunun ilk adımı olarak Vezirköprü ilçemizde de yeni bir kanser tarama merkezimizi hizmete açıyor ve ilimizdeki KETEM sayısını 6’ya çıkarıyoruz” dedi.

Samsun’da yürütülen kanser tarama faaliyetleriyle ilgili 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle bilgi veren İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, Samsun’da KETEM sayısının 6’ya çıkarılacağını söyledi.

“Kanser taramalarına ağırlık vermemiz gerekiyor”

Pandemi döneminde vatandaşların korona virüs endişesinden dolayı kanser tarama merkezlerine ilgi göstermediğini belirten Dr. Hatice Öz, “İki yıldır devam eden pandemi sürecinde, ülke olarak sağlık kaynaklarımızın önemli bir kısmını, zorunlu olarak, koronayla mücadeleye ayırdık. Bu uzun ve zorlu süreçte, halk sağlığı alanında çalışan ekiplerimiz hem kanser taramalarını devam ettirdi hem de filyasyon ve aşı çalışmalarına güçlü bir destek vererek, koronaya karşı sürdürülen savaşta önemli bir rol üstlendi. Kanser tarama faaliyetleri devam etti ancak hem bu çalışma temposu hem halkımızın sağlık endişeleri nedeniyle merkezlerimize bir sağlık sorunları yokken başvuru yapmamaları hem de mesafe ve hijyen kuralları gereği, yapılabilecek tarama sayısının azalması sonucu, istenilen düzeyde, verimli bir çalışma olmadı. Bu tablonun, pandemi sonrası dönemde kanser, obezite, diyabet gibi kronik hastalıklarda artışlar yaşatmaması için, aşının bize kattığı güçle, koronayı sağlık gündemimizin birinci maddesi olmaktan çıkarmamız ve yeniden halk sağlığı faaliyetlerine, özellikle kanser taramalarına ağırlık vermemiz gerekiyor” diye konuştu.

“Bu 6 merkez kansere karşı yürütülen savaşta merkez olacak”

Kanser tarama programlarını pandemi önceki düzeyde yeninden başladığını duyuran Dr. Hatice Öz, "Biz de Samsun İl Sağlık Müdürlüğü olarak, bunun ilk adımını atıyor ve Sağlık Bakanlığı Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamındaki çalışmalarımızı, pandemi öncesi düzeyde, yeniden başlatıyoruz. Bunun ilk adımı olarak da, hali hazırda hizmet vermekte olan İlkadım, Çarşamba, Bafra, Atakum ve Canik Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerimize (KETEM) bir yenisini ekliyor, Vezirköprü ilçemizde de yeni bir kanser tarama merkezimizi hizmete açıyor, ilimizdeki KETEM sayısını 6’ya çıkarıyoruz. Bu altı merkezimiz, kansere karşı ilimizde yürütülen savaşımızın merkezi olacaklar. Merkezlerimizde görev yapan çalışanlarımız artık filyasyon ve aşı çalışmalarındaki görevlerini diğer ekip arkadaşlarına devrederek, güçlerini tamamen kanser tarama faaliyetlerine ayıracaklar. Ekiplerimiz, ‘Kanserden korunmak herkesin hakkıdır’ diyerek, vatandaşlarımızı kanserden korunmaları ve kendilerine uygun taramaları yaptırmaları için; Toplum Sağlığı Merkezlerimize (TSM) bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerimize (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezlerimize (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezlerimize davet edecekler. Halkımızı ücretsiz olarak kanser taraması yapılan merkezlerimize bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Tek hamlede yendiğimiz yıl haline getirelim”

Dr. Hatice Öz kanser taramaları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar için şunları söyledi:

“Merkezlerimize başvururken, ülkemizde yürütülen ulusal kanser tarama programları kapsamındaki meme kanseri (40-69 yaş arası kadınlarımız), rahim ağzı kanseri (30-65 yaş arası kadınlarımız) ve kalın bağırsak kanseri taramalarından (50-70 arası kadın ve erkeklerimiz) hangisinin size uygun olduğunu, ne sıklıkta tarama yaptırmanız gerektiğini ve en yakın tarama merkezimizin yerini Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüzün web sayfasına girerek öğrenebilirsiniz. Kanser taramalarımızı ihmal etmeyelim. ‘Erken teşhis hayat kurtarır ve yarın değil bugün gel’ diyerek, 2022 yılını, sizin de desteğinizle, hem koronayı hem kronik hastalıkları, yani aslında sağlığımızın iki büyük düşmanını, tek hamlede yendiğimiz yıl haline getirelim.”

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