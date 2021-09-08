Samsun’da ikinci doz aşıda da hedef ‘mavi’

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Artık yeni hedefimiz ikinci dozda yüzde 66 olan oranımızı yüzde 75’e yükselterek ilimizi ikinci dozda da maviye taşımak” dedi.

Samsun’da yürütülen aşı çalışmaları ve ilçelerin aşı oranları hakkında bilgi veren Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Kış aylarında yaşanabilecek Kovid-19 kaynaklı hastane yatışlarının önüne geçmemiz için aşılarımızı tamamlamamız gerekiyor. Bu nedenle Samsun olarak artık aşıda hedefimizi yeniliyoruz. Birinci dozda yüzde 75 aşılama oranını geçerek mavi renge zaten ulaşmıştık. Artık hedefimiz ikinci dozda yüzde 66 olan oranımızı yüzde 75’e yükselterek ilimizi ikinci dozda da maviye taşımak. Samsun olarak bunu el birliğiyle başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

6 Eylül Pazartesi günü itibarıyla Kovid-19’la mücadelede yeni bir sürece girdiklerini belirten Oruç, “Bu tarih itibarıyla hem okullarımızda yüz yüze eğitim başladı hem de aşı sürecini henüz tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş 18 yaş üstü vatandaşlarımız için birçok noktada negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu uygulaması yürürlüğe girdi. Toplumsal sağlığımızın korunması için yürütülen bu süreci, bir zorunluluk olarak değil, sağlığımızı korumak için bize sunulan bir imkân olarak görüp fırsata çevirmemiz, kış döneminde hasta sayılarımızın yeniden artmaması için büyük önem arz ediyor. Şu ana kadar vaka sayılarımız artsa da bu artış, aşının koruyuculuğu sayesinde, vaka artış oranında hastane ya da yoğun bakım yatışına dönüşmedi. Ancak veriler bize özellikle şubat, mart, nisan aylarında tek doz ya da iki doz Sinovac aşısı olan, hakları olduğu halde ikinci ve üçüncü doz tamamlama aşılarını yaptırmayan vatandaşlarımızda aşının koruyucu gücünün artık azalmaya başladığını ve bu kişilerde daha çok hastane yatışı görüldüğünü gösteriyor. Yani aşısını erteleyen vatandaşlarımız süratle aşının koruyucu alanının dışına çıkıyor. Aşısını erteleyen binlerce vatandaşımızın olduğu bu tabloda, kış aylarında yaşanabilecek Kovid-19 kaynaklı hastane yatışlarının önüne geçmemiz için aşılarımızı tamamlamamız gerekiyor. Bunu engellemek için aşısını erteleyen vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmasını ve ilçelerimizin aşıda ortak hareket etmesini sağlamalıyız.

Birinci dozda yüzde 75 aşılama oranını geçerek Mavi renge zaten ulaşmıştık. Ancak ilçelerimizin 18 yaş üstü hedef nüfusa göre aşı oranlarına baktığımızda, ikinci doz oranlarında ilçelerimiz arasında farklılıklar olduğunu, sadece Yakakent ilçemizin ikinci dozda Mavi renge ulaştığını görüyoruz. İlçelerimiz birinci dozda gösterdikleri ortak mücadeleyi, ikinci dozda da göstermeliler. Bu nedenle Samsun olarak aşı hedefimizi yeniliyoruz. İl olarak artık hedefimiz, ikinci dozda yüzde 66 olan aşı oranımızı yüzde 75’e yükselterek, ilimizi ikinci dozda da Maviye taşımak. Sağlıklı eğitim ve güvenli okul hedefimize ulaşmak için bunu başarmamız şart. Devletimiz tarafından aşıya ulaşım anlamında her türlü imkânın önümüze sunulduğu bu ortamda, artık çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde okula devam edebilmesi için aşımızı yaptırmalıyız. Çevremizde aşısını yaptırmayanları ikna etmeliyiz. Çocuklarımız online eğitimden sıkıldı. Tabletle dost olmaktan yoruldu. Okulunu özleyen, arkadaşlarını özleyen çocuklarımıza bunu borçluyuz. Lütfen hiç vakit kaybetmeden evimize en yakın aşı merkezine başvurarak, mutlaka aşımızı yaptıralım. Rahatça sinema, konser gibi sosyal etkinliklerimize katılıp, şehirlerarası seyahatlerimizi daha kolay planlayalım. Maske, mesafe, el hijyeni kurallarına daha çok dikkat edelim. Bugünden itibaren haftalık olarak tüm vatandaşlarımızın bilgilenmesi için 18 yaş üstü hedef nüfusa göre ikinci doz aşı renk haritalarımızı sosyal medya adreslerimizden yayınlamaya başlıyoruz. Tüm ilçelerimiz yaşadıkları yerdeki durumu haftalık olarak yayınlayacağımız bu tablolardan takip edebilirler. İnşallah hepimizin göstereceği ortak çabayla, virüs gücünü daha hızla kaybedecek ve önümüzdeki aydınlık günlere, daha kolay ulaşacağız. Samsun olarak bunu el birliğiyle başarabileceğimize inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.