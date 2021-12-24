banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
THY'de zam oranı belli oldu!
THY'de zam oranı belli oldu!
TBMM'de 2021 yılı böyle geçti!
TBMM'de 2021 yılı böyle geçti!
Libya’da seçim kaosu
Libya’da seçim kaosu
1700 yıllık zeytinyağı bulundu
1700 yıllık zeytinyağı bulundu

Samsun’da hatırlatma dozuna yoğun talep: 4 günde 40 bin aşı

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, son 4 günde 40 binin üzerinde vatandaşın hatırlatma dozlarını yaptırmak üzere aşı merkezlerine başvurduğunu açıklayarak, “Bu, şehrimiz adına çok sevindirici bir durum” dedi.

Sağlık 24.12.2021, 12:41
Samsun’da hatırlatma dozuna yoğun talep: 4 günde 40 bin aşı

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, son 4 günde 40 binin üzerinde vatandaşın hatırlatma dozlarını yaptırmak üzere aşı merkezlerine başvurduğunu açıklayarak, “Bu, şehrimiz adına çok sevindirici bir durum” dedi.

Samsun’da yürütülen aşı uygulaması ve son veriler hakkında bilgi veren Vali Zülkif Dağlı, “Sağlık Bakanlığımızın hatırlatma dozu bekleme süresini 6 aydan 3 aya düşüren kararından sonra Samsun’da hatırlatma dozuna büyük bir ilgi oluştu. Aşı gönüllüsü vatandaşlarımız, yeniden aşı merkezlerimize akın etmeye başladı. Bu ilginin sonucunda son 4 günde 40 binin üzerinde vatandaşımız hatırlatma dozlarını yaptırmak üzere aşı merkezlerimize başvuru yaptı. Bu başvurular sonrası hafta sonları 500’e kadar düşen aşı sayımız 5 binlere; hafta içi 2 binin altına düşen aşı sayımız ise 10 binin üzerine çıktı. Bu, şehrimiz adına çok sevindirici bir durum” diye konuştu.

“Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın da ifade ettiği gibi omicron varyantı hızlı bir bulaşma gücüne sahip ve bu varyant henüz Samsun’a gelmeden şehrimizi koruyabilmemiz için aşı sayımızı artırmamız ve hatırlatma dozlarımızı yaptırmamız gerekiyor” diyen Vali Dağlı, şunları söyledi:

“Görüştüğümüz birçok Samsunluya, neden aşınızı yaptırmıyorsunuz diye sorduğumuzda, ‘Yerli aşıyı bekliyoruz, bizim aşımız gelirse kesinlikle aşımızı yaptıracağız’ yanıtını alıyoruz. Vatandaşlarımızın bu isteğinin yerine gelmesine sayılı günler kaldı. Türkiye, kendi kovid aşısını üreten 9 ülkeden biri olarak Turkovac aşısının ülke içinde dağıtımına başlıyor. İlimizde zaten artmakta olan bir aşı talebi söz konusu. Aşı konusunda talep ve ürün noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Bakanlığımız tarafından aşı lojistiği düzenli olarak sağlanıyor. Önümüzdeki günlerde yerli ve millî aşımız Turkovac’ın da devreye girmesiyle şehrimizde aşıya olan talep daha da artacaktır. Bu muhtemel talebi karşılamak için aşı odalarımızı ve aşılamada görev alacak personel sayılarımızı artırıyoruz. Sağlık personelimiz yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızın, aşı hakkı geldiğinde aşısını yaptırmasının önemine dikkat çekerek kendi aşımızın bize kattığı güçle koronanın şehrimizin ve tüm ülkemizin gündeminden çıkmasını diliyorum.”

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8