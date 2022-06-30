Samsun’da hastane bilgi yönetim sistemi arızası

Samsun’da devlet hastanelerinde yaşanan ‘hastane bilgi yönetim sistemi’ arızasıyla ilgili açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Bu arıza kısa zamanda çözülemiyor. Güncelleme birkaç gün sürüyor. Dün itibarıyla yüzde 90 bitmişti. Yarına bir sorun kalmayacak gibi görünüyor” dedi.

Hastane bilgi yönetim sisteminde arıza yaşandığını belirten İl Sağlık Müdürü Oruç, “Hastane bilgi yönetim sistemi ile ilgili bir arıza oluşmuştu. O arıza da kısa zamanda çözülemiyor. Güncelleme birkaç gün sürüyor. Dün itibarıyla yüzde 90 bitmişti. Ama yine de bir yavaşlığımız var ister istemez. Şu an çözülmüştür diyebiliriz. Yarına bir sorun kalmayacak gibi görünüyor. Bu akşam son güncellemeleri yapıyorlar” diye konuştu.

Oruç şu bilgileri verdi:

“Arıza nedeniyle muayenede değil ama sonuç görmede yavaşlık vardı. Reçete yazmada yavaşlık vardı. Yoksa bizim randevu ile ilgili bir sıkıntımız yoktu. Bu akşam son güncellemeleri yapacaklar. Tahminimiz hiçbir sıkıntı kalmayacak. Öyle gözüküyor.”