Samsun’da günlük test kapasitesi ise 5 binden 7 bine yükseltildi

Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen test cihazlarıyla Samsun’da korona virüs test cihazı sayısı 13’e, günlük test kapasitesi ise 5 binden 7 bine yükseltildi.

Samsun’daki korona virüs test cihazı sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen PCR test cihazlarıyla 13’e yükseltildi. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın Sağlık Bakanlığı’yla yaptığı görüşmelerle bu sayının 14’e yükseltilmesi ve Çarşamba Devlet Hastanesi’nden sonra Bafra İlçe Devlet Hastanesi’ne de bir test merkezi kurulması planlanıyor.

Sağlık Bakanlığından özellikle pandemi hastanesi olan ilçelerde kullanılmak üzere yeni korona virüs test cihazları talep ettiklerini ve bu taleplerinin Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın da desteğiyle kabul edildiğini belirten Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, bu cihazlardan birinin Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kurulduğunu, ikinci cihazın ise Bafra Devlet Hastanesi’ne kurulmasını planladıklarını ifade etti.

Şu anda kamuda 8, özelde 5 olmak üzere toplam 13 PCR cihazıyla test hizmeti sunduklarını söyleyen Sağlık İl Müdürü Oruç, Samsun’da günde ortalama 5 bin test yapıldığını, test süreçlerinde yaptıkları düzenlemelerle 5 bin olan günlük test kapasitesini 7 bine yükselttiklerini, hedeflerinin bu sayının 8 bine ulaşması olduğunu belirtti.

Pandeminin ilk gününden itibaren ilde 400 binin üzerinde test yapıldığını söyleyen Oruç, bu rakamın il çapında sürdürülen etkin test çalışmasının göstergesi olduğunu, vaka düşüş eğrisini hızlandırmak ve asemptomatik vakaları erken dönemde yakalamak için, özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerde temaslıların hepsinden evde numune almayı hedefleyen bir çalışma başlattıklarını, bu çalışmanın da vaka düşüş trendini güçlendireceğini düşündüklerini ifade etti.

İlimizde Samsun Valiliği koordinasyonunda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda pandemi süreciyle ilgili kararları anlık olarak alıp tüm kamu kurumlarıyla birlikte ortak hareket ettiklerini vurgulayan Sağlık Müdürü Oruç, bu uyumlu çalışma ve kurallara halkın desteği sayesinde vakalarda yüzde 20 düşüş yaşandığını belirterek, pandemi döneminde her zaman sağlık çalışanlarını destekleyen ve her türlü imkânı sunan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, belediye başkanları ve kamu kurum yöneticilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Özverili çalışmasından dolayı kamu, üniversite ve özel tüm laboratuvar ekiplerine de teşekkür eden Oruç, “Sağlık çalışanlarımız pandemi döneminde zor gün dostu olduklarını göstermiş, ellerinden gelen tüm gayreti ortaya koymuş ve bu mücadelenin kahramanı olmuşlardır. Bu mücadele de, sürecin ilk adımı olan test sonuçlarının tespitini sağlayan laboratuvar çalışanlarımızın yeri ayrıdır. Hepsine Samsunlular adına teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.