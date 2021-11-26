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Samsun’da günlük aşılama sayısı 20 binlerden 2 binlere kadar düştü

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun’da yürütülen aşı uygulaması ile ilgili bilgi vererek, “İlimizde günlük ortalama aşı sayımız 15-20 binlerden 2 binlere kadar düştü. Aşısını yaptırmayan ya da hatırlatma dozunu tamamlamamış 320 bin civarında Samsunlu var” dedi.

Sağlık 26.11.2021, 12:24
Samsun’da günlük aşılama sayısı 20 binlerden 2 binlere kadar düştü

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun’da yürütülen aşı uygulaması ile ilgili bilgi vererek, “İlimizde günlük ortalama aşı sayımız 15-20 binlerden 2 binlere kadar düştü. Aşısını yaptırmayan ya da hatırlatma dozunu tamamlamamış 320 bin civarında Samsunlu var” dedi.

Aşıya karşı talepteki düşüş nedeniyle Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç açıklama yaptı. Son veriler hakkında bilgi veren Müdür Oruç, “İlimizde Samsun Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın talimatlarıyla başlattığımız aşı çalışmalarına, sabit ve mobil aşı noktalarımızla etkin bir şekilde devam ediyoruz. Bu çalışmalar sonucunda şehrimiz hem birinci hem de ikinci doz aşıda Mavi renge ulaştı. Ancak bu başarılı tablo koronaya karşı savaşın sona erdiği, mutlak bir zafer elde edildiği anlamına gelmiyor. Bu mücadelede koronaya karşı üstünlüğümüzü korumamız için, aşı hakkı tanımlanan vatandaşlarımızın, aşılarını eksiksiz olarak yaptırması ve hatırlatma dozlarını ertelememesi büyük önem taşıyor. Maalesef ilimizde bu anlamda bir sorun yaşıyoruz. Veriler bize, aşı sayılarımızın her geçen gün düştüğünü ve düşmeye devam ettiğini gösteriyor. İlimizde hiç aşı yaptırmamış ya da hatırlatma dozlarını tamamlamamış yaklaşık 320 bin vatandaşımız var. Geçtiğimiz aylarda günlük 15 – 20 bin arası aşı yapılan ilimizde, artık günde ortalama sadece 2 bin civarı aşı yapılıyor. Eskiden 1 günde yaptığımız aşıyı neredeyse şu an bir haftada yapıyoruz. Hafta sonları bu rakam 500’lere kadar düşüyor” diye konuştu.

“Gençlerimiz aşı konusunda gerekli desteği vermiyor”

Bir aşı standında 1 günde sadece 13 gencin geldiğini ifade eden Müdür Oruç, “ Aşı sayılarımızdaki bu düşüş eğrisi, vaka sayılarımızın da inişli çıkışlı bir grafik oluşturmasına neden oluyor. Vaka sayılarımız iki aydır yüz binde 300 – 400 aralığında bir seyir gösteriyor. Aşının gücünü kullanıp koronayı tamamen kontrol altına alamadığımız için, vaka sayılarımız düşmüyor. İlimizde Covid 19’u tam olarak kontrol altına alıp, koronayı şehrimizin gündeminden bir türlü çıkaramıyoruz. Özellikle gençlerimiz aşı konusunda bize gerekli desteği vermiyorlar. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Müdürlüğümüz tarafından 15 -35 yaş arası gençlerimize yönelik düzenlenen ‘Genç Aşı Günlerinde’ bir alışveriş merkezimizde açtığımız aşı standında, bir günde sadece 13 gencimiz aşısını yaptırdı. Bazı aşı merkezlerimizde bir flakonun açılması için gerekli 6 kişiyi bile bulamadığımız günler oluyor. Bu düşük aşı rakamlarıyla koronayı kontrol altına almamız gerçekten zor. Koronaya yeniden güçlenme imkânı veren bu tavrımız, çözümü bulunan bir hastalığı durdurmamızı engellediği gibi, korona sonrası dönemde, daha büyük sağlık sorunlarına yol açacağını düşündüğümüz kronik rahatsızlıklara ve kanser hastalığına da koronanın gölgesine saklanma imkânı veriyor. Acilen toplum olarak tek düşmanımızın korona olmadığını, aşı olarak hem koronayı hem de koronanın gölgesinde saklanmış bekleyen diğer kronik rahatsızlıkları güçlenmeden durdurabileceğimizi unutmayalım. Lütfen aşımızı olalım, erteleme ve beklemeyi tercih etmeyelim. Hep beraber koronayı şehrimizin ve sağlık çalışanlarımızın gündeminden çıkaralım” şeklinde konuştu.

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