Samsun’da depremzedeler için randevusuz muayene ve psikososyal destek

Samsun’a gelen depremzede vatandaşlara muayene ve psikososyal destek hizmetlerinin randevusuz sunulması için açılan ‘Afet ve Travma Poliklinikleri’ hizmete girdi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine başvuran depremzedeler muayene ve psikososyal destek hizmeti almaya başladı. Bu polikliniklere başvuran depremzede vatandaşlar randevu almalarına gerek olmadan hizmet aldıktan sonra, tıbbi başka işleme ya da muayeneye ihtiyaç duymaları durumunda da gerekli planlama yapılarak ilgili polikliniğine yönlendirilecek. 0 (362) 311 25 21/22 nolu Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Samsun Depremzede İletişim Hattı ile entegre yürütülecek hizmette, depremzede vatandaşlar sağlık hizmetleri konusunda her türlü desteğe hattı arayarak da ulaşabilecek.