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Samsun’da cenazede 100’e yakın kişiye korona bulaştı

Samsun’da bir cenazeye katılanlar arasından 20 kişinin korona virüsü (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, mahallede yaşayanlar ve taziye ile bağlantılı olduğu düşülen yaklaşık 150 kişiden daha test numunesi alındı. Burada da 70’in üzerinde vatandaşın testinin pozitif olduğu ortaya çıktı.

Sağlık 18.03.2021, 19:10
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Samsun’da cenazede 100’e yakın kişiye korona bulaştı

Samsun’da bir cenazeye katılanlar arasından 20 kişinin korona virüsü (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından, mahallede yaşayanlar ve taziye ile bağlantılı olduğu düşülen yaklaşık 150 kişiden daha test numunesi alındı. Burada da 70’in üzerinde vatandaşın testinin pozitif olduğu ortaya çıktı.

Türkiye’de nüfusa oranla en çok vaka sayısına sahip olan Samsun’da çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Samsun Valiliği tarafından paylaşılan olaylarda 1 cenazede 90’dan fazla kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Ayrıca 5 katlı bir apartmanda bir pozitif vaka çıkması üzerine tüm apartman sakinleri test yapılarak taranması sonucunda 5 katlı binadaki kişilerin yüzde 70’inin pozitif olduğu ortaya çıktı.

Samsun’da artan vaka sayıları ve korona virüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “İlimizde korona virüse karşı yürütülen mücadelede Valiliğimiz koordinasyonunda, kamu kurumlarımızla birlikte etkin bir denetim ve bilgilendirme süreci yürütüyoruz. Samsun’da zincir marketler, AVM’ler ve şehir girişlerimiz başta olmak üzere birçok alanda HES kodu kontrolü yapılıyor. Ekiplerimiz kalabalık caddelerimizin girişlerinde yaptıkları kontrollerle kalabalıkların bir araya gelmesini önlemeye çalışıyorlar. Yapılan denetim ve bilgilendirme çalışmalarında amacımız, halkımızın tehlikenin farkında olarak kendi isteğiyle çalışmalarımıza destek olması. Genel olarak Samsun halkından büyük bir destek görüyoruz. Bu nedenle maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına uyup, gerekmedikçe evinden çıkmayan, çıktığında önlemlere azami ölçüde dikkat eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ancak pandeminin ilk gününden beri vurguladığımız gibi bu mücadelede halkımız tek bir yürek gibi hep beraber hareket etmezse sonuç almamız güçleşiyor” dedi.

Cenazede 90’ın üstünde kişiye Kovid-19 bulaştı

Vali Zülkif Dağlı, Samsun’da artan vakalara birkaç örnek vererek, şunları söyledi:

“Biraz önce Sağlık İl Müdürlüğü filyasyon ekiplerimizin çalışmalarına ait bir değerlendirme raporu elime ulaştı. Raporu değerlendirdiğimizde maalesef hastalığın yayılım hızı ve mutasyon virüsün gücünün halen yeterince ciddiye alınmadığını gördüm. Raporda vaka yayılımına dair çeşitli örnekler vardı. Bir ilçemizde 5 katlı bir apartmanda bir pozitif çıkması üzerine tüm apartman sakinleri test yapılarak taranıyor ve 5 katlı binadaki kişilerin yüzde 70’inin pozitif olduğu ortaya çıkıyor. Yine bir başka ilçemizde Kovid belirtileri olan ama gizlediği bilgisi alınan bir mahallemizde Sağlık İl Müdürlüğümüz tarafından yapılan yaygın test uygulamasında 20’den fazla pozitif vaka tespit ediliyor. Bu pozitif vakaların hepsinin ortak noktasının katıldıkları bir cenaze töreni olduğunun tespiti üzerine, mahallede yaşayanlar ve taziye ile bağlantılı olduğu düşülen yaklaşık 150 kişiden daha test numunesi alındı. Burada da 70’in üzerinde vatandaşımız pozitif olduğu ortaya çıktı. Rakamlar ve veriler bir an bile virüse karşı zayıf davrandığımızda nasıl hızlı bir yayılım gösterdiğini bir kez daha bize gösteriyor. Bu bilgiler bize ulaştığında gerçekten samimi olarak söylüyorum ki, üzülüyorum. Sağlık çalışanlarımız, kolluk kuvvetlerimiz, kamu kurumlarımızda görev alıp denetim, bilgilendirme ve filyasyon süreçlerine görev alan tüm görevlilerimiz adına üzülüyorum. Hastanelerimizde yatarak tedavi görmek zorunda kalan ya da evinde acaba iyileşecek miyim endişesi taşıyan insanlarımız adına üzülüyorum. İnanın herkes büyük bir özveriyle korona virüse karşı mücadele gösteriyor. Samsun Valiliği olarak bu güçlü mücadelede halkımızın tamamını istinasız olarak yanımızda görmek istiyoruz. Bir kısmımızın yaptığı hatayı maalesef hep beraber ödüyoruz. Acıyı her zaman paylaşan, tüm zorluklarda bir araya gelip, en güçlü tepkiyi gösteren bir millet olduğumuzu biliyorum. Lütfen yanımızda olun, beraber mücadele edelim. Gerekmedikçe kalabalık ortamlarda bulunmayın, maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat edin. İlimizi hep beraber çok riskli statüden çıkarıp, hedefimiz olan maviye taşıyalım.”
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