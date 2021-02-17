Samsun’da aşılanan kişi sayısı 100 bini geçti

19) aşısı vurulan kişi sayısı 100 bini geçti. 88 bin 151 kişiye 1. doz, 15 bin 764 kişiye ise 2. doz olmak üzere toplam 103 bin 915 kişiye Kovid-19 aşısı vuruldu.

Türkiye’de 14 Ocak’ta başlayan aşılama uygulaması, “Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Şu ana kadar Türkiye genelinde 753 bin 250 kişiye 2. doz aşı uygulaması yapıldı. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci kademeli olarak devam ediyor. Verilere göre Karadeniz Bölgesi’nde en çok 1. doz ve 2. doz aşılama Samsun’a yapılırken, aşı yapılan toplam insan sayısı 103 bin 915 kişiye ulaştı.

Karadeniz’de en çok aşılı insan bulunan Samsun vaka sayısı en yüksek 2. il oldu

Samsun 2 bin 323 vaka sayısı ile Türkiye’de ikinci, Karadeniz Bölgesi’nde ise birinci sırada yer alıyor. En çok vaka 15 milyon 462 bin 452 nüfus ve 9 bin 307 vaka ile İstanbul’da görülürken onun ardından 1 milyon 356 bin 79 nüfus ve 2 bin 323 vaka ile Samsun geliyor. Samsun’da 88 bin 151 kişiye 1. doz, 15 bin 764 kişiye ise 2. doz olmak üzere toplam 103 bin 915 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Karadeniz Bölgesi’nde bulunan bazı illerdeki aşılanan insan sayısı şu şekilde oldu:

Samsun’da 88 bin 151 kişiye 1. doz, 15 bin 764 kişiye ise 2. doz olmak üzere toplam 103 bin 915 kişiye Kovid-19 aşısı vuruldu. Trabzon’da 62 bin 774 kişiye 1. doz, 9 bin 888 kişiye 2. doz olmak üzere toplam 72 bin 662 kişiye Kovid-19 aşısı vuruldu. Ordu’da 56 bin 389 kişiye 1. Doz, 7 bin 426 kişiye 2. doz olmak üzere toplam 63 bin 815 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı. Sinop’ta 17 bin 698 kişiye 1. doz, 2 bin 142 kişiye de 2. doz olmak üzere toplam 19 bin 840 kişiye Kovid-19 aşısı vuruldu. Amasya’da 31 bin 297 kişiye 1. doz, 3 bin 577 kişiye 2. doz olmak üzere toplam 35 bin 297 kişiye Kovid-19 aşısı vuruldu.

Türkiye genelinde 4 milyon 511 bin 99 kişiye 1. doz, 753 bin 250 kişiye ise 2. doz olmak üzere toplam 5 milyon 264 bin 349 kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.