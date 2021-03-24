Samsun’da ana caddelere hijyen noktaları

Korona virüste Türkiye birincisi olan Samsun’da ana caddelerde hijyen noktaları oluşturuldu.

Samsun’un İlkadım Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Mecidiye ve Fatih Sultan Mehmet Caddelerinin giriş ve çıkışlarına hijyen noktaları kurdu. Belediye ekipleri caddelerin girişlerinde el dezenfektanı ve ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştiriyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Hijyen kurallarına özen göstermeye, sevdiklerimizin ve kendi sağlığımız için maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam edelim. Virüse karşı en büyük kalkanımız maske, mesafe ve temizliktir" dedi.

İlkadım Belediyesi olarak işi nedeniyle sokağa çıkan vatandaşları da düşünmek zorunda olduklarını belirten Demirtaş, “Sabah evden çıkan bir kişi bankadan, markete kadar birçok yere uğruyor. Herkesin cebinde kolonya ve dezenfekten gibi ürünlerin olması mümkün değil. Biz de tedbirlerimizi artırarak dışardaki vatandaşın her an ulaşabilmesi için ilçemizin değişik noktalarına dezenfektan üniteleri yerleştirdik. Bankadan çıkan, markette alışverişini tamamlayan bir kişi hemen ellerini dezenfekte edebilecek” diye konuştu.